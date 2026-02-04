¿IA: la verdadera causa o solo una excusa empresarial?

La Inteligencia Artificial a Debate: ¿Justificación para los Despidos en Amazon?

Los recientes despidos en Amazon han generado interrogantes sobre la verdadera relación entre la inteligencia artificial y la reducción de personal en la gigante tecnológica.

Despidos Masivos: La Voz de un Ex Empleado

N. Lee Plumb, uno de los 16.000 afectados, se pronunció sobre su despido, afirmando que la inteligencia artificial no fue la causa. «No fue por rendimiento, ubicación ni versatilidad», afirmó, sugiriendo que la explicación oficial es más un relato que una razón concreta.

La Nueva Narrativa Empresarial

Plumb sostiene que la reducción de personal genera una imagen de eficiencia que atrae inversión y eleva las acciones: «Al disminuir la plantilla y atribuirlo a la IA, se presenta una narrativa de valor», comentó.

Según él, la IA es utilizada como una excusa, desviando la atención del verdadero impacto de los cambios laborales, donde trabajadores experimentados son reemplazados en un contexto de modernización empresarial.

Amazon Reitera su Posición

Ante los rumores, Amazon negó que la inteligencia artificial haya sido la causante de la mayoría de estas reducciones. Según la empresa, los cambios apuntan a «fortalecer nuestra cultura y equipos mediante la reducción de capas y el incremento de la responsabilidad individual».

El Futuro del Empleo y la IA

Expertos advierten que el impacto real de la inteligencia artificial en el empleo es aún incierto. Karan Girotra, profesor de la Universidad de Cornell, resaltó que los beneficios se observan mayormente a nivel individual en lugar de organizacional.

Un Informe Revelador

Un reciente estudio de Goldman Sachs sugiere que, por el momento, la inteligencia artificial tiene un impacto limitado en el mercado laboral general, aunque podría provocar cambios significativos en sectores como marketing, diseño gráfico, atención al cliente y tecnología.

El informe, aunque fue publicado antes de los anuncios de recortes en empresas como Amazon, Dow y Pinterest, indica que muy pocos empleados han sido despedidos directamente por la introducción de la inteligencia artificial hasta la fecha.