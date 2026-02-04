Un audio de WhatsApp asegura herencia de mujer en divorcio

La Corte de Corrientes ha dictado un fallo sorprendente al reconocer los derechos de una mujer en proceso de divorcio, basándose en la voluntad expresada por su esposo a través de un mensaje de voz. Esta decisión marca un hito en la interpretación de las leyes sobre herencia y separación.

En un caso inédito, la justicia correntina ha optado por restituir los derechos hereditarios a una mujer cuya relación con su marido se encontraba en un proceso de divorcio. La decisión se fundamentó en un audio de WhatsApp, donde el hombre, afectado por una enfermedad terminal, manifestó su deseo de desistir del trámite de divorcio.

Un Mensaje Decisivo

La pareja había estado separada de hecho por más de un año. A pesar de haber iniciado los trámites para formalizar el divorcio, el hombre se comunicó con su abogado antes de fallecer, expresando: “Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla». Este testimonio se convirtió en la piedra angular del caso.

Un Cambio de Paradigma en la Justicia

El fallo se aleja de las decisiones anteriores, donde se negaron los derechos de la mujer basándose en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial, que excluye al cónyuge de la herencia en casos de separación de hecho o divorcio en trámite. Los magistrados, en su mayoría, resaltaron la intención del hombre de reconciliarse y proteger a su esposa, validando el audio como prueba contundente de su deseo.

Justicia a Través de la Voluntad Expresa

La Corte, conformada por los jueces Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, subrayó que, aunque no se formalizó una audiencia posterior, el mensaje era prueba suficiente del deseo del hombre por reconectar con su esposa. Este enfoque renovado resalta la importancia de la voluntad expresada por las partes involucradas.

Voceando la Disidencia

No obstante, el juez Eduardo Panseri votó en disidencia, señalando que la separación había ocurrido en un entorno de violencia familiar, lo que podría complicar la validez del deseo de reconciliación.

Este fallo no sólo redefine el marco legal en materia de herencias en contextos de separación, sino que también invita a la reflexión sobre el significado de la reconciliación y la protección de los vínculos afectivos, incluso en los momentos más difíciles. La Corte de Corrientes ha dejado una huella importante en un ámbito donde la ley y los sentimientos a menudo chocan.