Pronóstico del clima para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly según el SMN

Este viernes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly disfrutarán de un clima mayormente estable, ideal para actividades al aire libre, con un aumento notable en la velocidad del viento a lo largo del día.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un viernes sin lluvias para la región costera, asegurando un día despejado con temperaturas agradables.

Temperaturas y Viento: Detalles del Día

Durante la madrugada, se espera que la temperatura mínima alcance los 9 grados, con un cielo parcialmente nublado. Los vientos serán suaves, provenientes del oeste, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En la mañana, el termómetro ascenderá a 15 grados, mientras el cielo continúa algo nublado. Los vientos cambiarán hacia el noreste, manteniendo la misma intensidad de la primera parte del día.

Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en 22 grados. Se prevé un incremento en la velocidad del viento, que oscilará entre los 23 y 31 kilómetros por hora, siempre desde el noreste.

Al caer la noche, el termómetro se ubicará en 18 grados. Sin embargo, se alertan sobre ráfagas de viento que podrían superar los 59 kilómetros por hora, intensificando las condiciones del clima.

Pronóstico para el Sábado 14: Continuará el Buen Tiempo

El sábado se anticipan condiciones climáticas similares, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas mínimas rondarán los 16°C en la madrugada y las máximas estarán en 19°C a lo largo del día. Los vientos se desplazarán del norte hacia el oeste, moderándose hacia la noche, donde se espera un descenso térmico final a 15 grados con cielo nublado.

Clima en Otras Localidades de Chubut

En otras partes de la provincia de Chubut, las previsiones indican variaciones térmicas y presencias de viento similares.

Esquel: Condiciones Favorables

Esquel iniciará la jornada con un cielo algo nublado. La temperatura mínima alcanzará los 5°, mientras que la máxima podría elevarse hasta los 20° durante la tarde. Los vientos del norte y noroeste oscilarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde. Al final del día, se prevé un descenso a 16° con cielo mayormente nublado.

Clima en Trelew: Variedad Térmica

Trelew arrancará con cielo nublado, que se despejará por la mañana. Se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 22°. Los vientos del norte y noreste se mantendrán leves a moderados, pero se espera un aumento de la intensidad durante la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Puerto Madryn: Temperaturas Agradables

En la ciudad portuaria, se pronostica un cielo algo nublado en la madrugada, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 22°. Los vientos, que comenzarán del sur y noreste, aumentarán en intensidad por la noche, con ráfagas que podrían situarse entre 60 y 69 km/h, manteniendo un patrón similar al del valle.