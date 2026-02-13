Nuevo Límite Mínimo para Tarjetas de Crédito

Los usuarios de Mercado Pago deberán adaptarse a nuevas condiciones: el monto mínimo para acceder a las cuotas sin interés ha aumentado, lo que impactará en las compras cotidianas.

Mercado Pago ha realizado un ajuste significativo en su sistema de pagos a plazos. A partir de ahora, el umbral mínimo para poder acceder a 3 cuotas sin interés es de $50.000, un incremento notable respecto al anterior monto de $30.000. Esta decisión conlleva un aumento del 67%, lo que afectará a muchos usuarios que acostumbraban a financiar compras de menor valor.

Un Cambio que Afecta a los Compradores

Con este nuevo requisito, quienes deseaban dividir una compra de $35.000 deberán pagarla de una sola vez o recurrir a opciones con costos adicionales.

Esta modificación se produce en un contexto donde la tarjeta de crédito Mastercard de Mercado Pago se ha convertido en una alternativa popular, ofreciendo financiamiento ágil sin las complicaciones de las entidades bancarias tradicionales.

Ventajas de la Tarjeta de Crédito de Mercado Pago

A pesar del ajuste en las cuotas sin interés, la tarjeta de Mercado Pago continúa brindando una serie de beneficios atractivos:

Emisión gratuita.

Sin costos de mantenimiento ni renovación.

Respaldada por Mastercard, garantizando su aceptación en comercios de todo el país.

Gestión 100% digital a través de la app, sin necesidad de ir a sucursales.

Diseño innovador sin datos impresos, lo que limita el riesgo de fraude.

Aunque el acceso a cuotas sin interés tiene un nuevo mínimo, los usuarios aún podrán financiar compras menores, aunque con un costo financiero asociado.

Cómo Solicitar la Tarjeta en 2026

Para obtener la tarjeta de Mercado Pago, los solicitantes deben cumplir con tres requisitos básicos: ser mayor de edad, poseer un documento válido y tener una cuenta activa en la billetera.

El proceso de solicitud se realiza fácilmente a través de la app, donde se evaluará el perfil financiero del interesado. En ciertos casos, puede haber una lista de espera para garantizar una distribución controlada y evitar la saturación del servicio.

Una vez aprobado, el plástico se enviará a domicilio sin costos adicionales, marcando una notable diferencia frente a las tarjetas de crédito tradicionales, que suelen incluir comisiones desde el inicio.