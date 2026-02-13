Operativo contra ex funcionario K y empresarios de Chubut por coimas que retrasan clases

Escándalo en Chubut: Allanamientos por Sospechas de Sobornos en el Inicio del Ciclo Escolar

La Justicia de Chubut lleva a cabo importantes allanamientos relacionados con una causa que involucra a políticos y empresarios del kirchnerismo, acusados de intentar corromper a un dirigente sindical para evitar el inicio del ciclo lectivo.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew. La causa está bajo la dirección de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, liderada por la fiscal Julieta Gamarra.

Los Primeros Pasos de la Investigación

Con el objetivo de recabar pruebas, la fiscal ratificó la denuncia de Severiche y comenzó a recolectar grabaciones y otros registros en conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew. Se ordenaron allanamientos en distintos domicilios y en la empresa donde supuestamente tuvo lugar el intento de soborno al dirigente gremial.

Objetos Secuestrados y Avance del Caso

Durante los allanamientos, se confiscó una cantidad significativa de teléfonos celulares y cámaras de seguridad, que serán sometidos a análisis pericial. Desde el Ministerio Público Fiscal han señalado que la causa se encuentra en una etapa preliminar y que la imputación es provisional.

El Contexto Detrás del Soborno

Según la denuncia, Severiche recibió un contacto del empresario Ricardo Traversini, quien le informó que su superior, Gonzalo Carpintero, deseaba reunirse con él. Carpintero, conocido por su vinculación con el peronismo en Chubut, ha tenido una larga carrera política marcada por controversias.

Trayectoria de Gonzalo Carpintero

Antes de este escándalo, Carpintero ocupó numerosos cargos en el gobierno provincial, incluyendo director de Niñez y Adolescencia y subsecretario de Desarrollo Social. Su carrera terminó en desacreditación tras ser condenado por corrupción, destacándose por un incremento patrimonial inexplicable y el cobro de coimas.

Requerimientos Inusuales en la Reunión

En su declaración, Severiche relató que durante la reunión, Carpintero le solicitó que generara un conflicto en el gremio para evitar que las clases comenzaran el 23 de febrero. «Me dijo que tenía que actuar antes de esa fecha, ya que de lo contrario no tendría efecto. Además, mencionó otros apoyos para lograr el objetivo», explicó el dirigente sindical.

¿Intereses Ocultos Detrás del Conflicto?