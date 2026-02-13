¿Quién da voz a Mafalda? El misterio detrás de su relación con Netflix

El afamado director argentino Juan José Campanella, reconocido por su aclamada obra, revela sus próximos pasos en el cine, abordando la situación del séptimo arte en Argentina y su relación con plataformas como Netflix.

Un regreso esperanzador a la pantalla grande

Después de un tiempo alejado de la producción cinematográfica, Campanella regresa con «Parque Lezama», una película que adapta la exitosa obra de teatro homónima. Este nuevo proyecto se estrena el próximo jueves y marca su regreso a las salas de cine argentinas.

Un director en Nueva York

Aunque se encuentra rodando en Nueva York, enfrentando las inclemencias del invierno, Campanella está atento a cada detalle de su nuevo filme. En una charla reciente, comentó sobre su experiencia en la ciudad y cómo las inclemencias climáticas influencian el grabado de la serie para la que trabaja actualmente.

El éxito de «Parque Lezama»

“Parque Lezama” ha dejado huella, registrando más de 1,170 funciones y 383,188 espectadores desde su debut. Campanella expresa que la conexión emocional que logran los actores en la película supera a la de la obra de teatro original.

Un rodaje con retos y descubrimientos

El filme se caracteriza por su enfoque en la actuación y la narrativa. Campanella también revela que filmó una compleja secuencia que evoca el paso del día a la noche sin cortes, un desafío inédito en su carrera.

Colaboraciones con Netflix

En su relación con Netflix, Campanella se muestra entusiasta. La plataforma se ha vuelto un nuevo hogar para sus producciones, incluidas “El Hombre de tu Vida” y “Vientos de Agua”. Se destaca que no ha habido imposiciones creativas en sus proyectos, reflejando un ambiente de colaboración saludable.

Mafalda: La Nostalgia de una Generación

Con respecto a la adaptación de «Mafalda», Campanella comparte sus esfuerzos en dar vida a este querido personaje. Con avances concretos en el proceso de animación, se prevé su estreno para el 2027. El foco está en mantener la esencia del humor y la crítica social que caracterizan a la creación de Quino.

La realidad del cine argentino

El director también se pronunció sobre el estado actual del cine en Argentina, sugiriendo que la cultura no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión fundamental. La falta de público en las salas es un reto a enfrentar, y Campanella espera que haya una recuperación en la asistencia a cines a medida que la industria se adapte a las nuevas realidades del espectador.

Un futuro para el cine

Campanella concluye su reflexión señalando que la cultura es el alma de Argentina y que fomentar su crecimiento es esencial para el futuro. El cine, con todas sus dificultades, sigue siendo una ventana de expresión y un medio poderoso para contar historias que perduran en el tiempo.