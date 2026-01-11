Pronóstico Semanal del SMN: ¿Cuándo Regresan las Lluvias?

Este domingo 11 de enero, la Ciudad de Buenos Aires se despide de las lluvias y da la bienvenida a una ola de calor que se instalará por varios días. Con temperaturas que rondarán los 30 grados, es hora de preparar el verano.

Un domingo soleado y sin alertas en la Argentina

Después de un sábado lluvioso, el clima en Buenos Aires se estabiliza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mapa de alertas muestra un panorama tranquilo: el verde domina, sin avisos de eventos extremos en ninguna parte del país.

Temperaturas agradables para iniciar la semana

La mañana de este segundo domingo de enero comenzó con un clima agradable, ideal para los que desean disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avanza el día, las temperaturas ya alcanzan los 26 grados, apuntando hacia una máxima de 30 en la jornada.

Días cálidos a la vista

El lunes promete ser el día más caluroso de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados. Si bien se anticipan algunas nubes, será una jornada perfecta para disfrutar del sol.

Martes y miércoles: calor y cielos nublados

El martes se mantendrá caliente, con mínimas de 21 grados y máximas que alcanzarán los 31. El miércoles seguirá en la misma línea, elevándose ligeramente a 32 grados por la tarde.

Precipitaciones a la vista el jueves

Para quienes planean actividades al aire libre, el jueves traerá malas noticias: se esperan chaparrones por la mañana y tormentas aisladas en la tarde, aunque el calor persistirá con una máxima cercana a los 30 grados.

Fin de semana sin lluvias pero con descenso de temperaturas

Afortunadamente, el pronóstico indica que no habrá más precipitaciones ni el viernes ni el sábado. Sin embargo, se prevé un descenso de las mínimas, que caerán hasta 16 grados el 16 de enero.

Día de playa en la Costa

Los que decidieron vacacionar en la Costa tendrán un día ideal en Mar del Plata, donde se esperan máximas de 28 grados y poco nubosidad. Mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 30 grados, perfectas para disfrutar de la playa.

Tormentas en Mar del Plata el martes

Sin embargo, el martes las condiciones cambian en la Costa, con riesgos de tormentas y chaparrones tanto por la mañana como durante la tarde.

Alerta por calor extremo en Chubut

En la provincia de Chubut, afectada por incendios forestales que han destruido casi 12 mil hectáreas, se emite una alerta naranja por calor extremo. Las temperaturas alcanzarán niveles muy peligrosos, especialmente para las personas más vulnerables.

Esta advertencia afecta principalmente a las áreas cordilleranas de la provincia patagónica, donde se aconseja extremar los cuidados.