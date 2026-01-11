Mirtha regresa a la TV desde Mar del Plata y enfrenta a MasterChef e Iván de Pineda

La Lucha por la Audiencia: Telefe Supera a El Trece con su Estrategia de MasterChef Celebrity

El mundo de la televisión argentina sigue en constante evolución y competencia. Recientemente, Telefe demostró su astucia al superar a El Trece, aprovechando el regreso de Mirtha Legrand para captar la atención del público.

La batalla por la audiencia está más reñida que nunca. Mientras El Trece se prepara para el regreso de Mirtha Legrand a sus cenas, Telefe lanzó un especial de MasterChef Celebrity, un movimiento que resultó ser un éxito rotundo.

Audiencia Impresionante para Telefe

Telefe no solo logró duplicar su audiencia, sino que también alcanzó una nueva marca en la medición del día. El sábado 3 de enero, el programa de cocina alcanzó un promedio de 6.2 puntos, comparado con los 4.2 puntos del rating anterior, consolidándose como el programa más visto del segundo semestre de 2025.

Otros Programas en la Competencia

En el segundo lugar, Cine Telefe presentó la película El sexto día, con un promedio de 4.2 puntos. Más atrás, el ciclo de El Trece se encontró con Cine 13 y su filme Cada respiro que das, que midió 3.6 puntos.

La Reacción de El Trece

El programa Escape Perfecto, presentado por Iván de Pineda, se ubicó en el cuarto puesto con 3.5 puntos. El Top Five se completó con un empate a 3.4 puntos entre Los Ingalls, la película Rascacielos: rescate en las alturas y Los Simpson.

Un Regreso Expectante

El regreso de La Noche de Mirtha no fue el esperado; el programa promedió solo 3.3 puntos, quedando en tercer lugar dentro de El Trece. La mesa de invitados incluyó a los hermanos Lucía y Joaquín Galán y las cantantes Soledad y Natalia Pastorutti.

Situación de Otros Canales

En el canal América, Secretos Verdaderos lideró con un especial sobre Romina Gaetani, alcanzando 1.1 puntos. En Elnueve, Implacables promedió 1.2 puntos.

Medición de Televisión Pública y Otros

La Televisión Pública presentó Se siente Argentina con 1.1 puntos. Mientras tanto, Net TV y Bravo registraron cifras menores, destacando Argentinos por Argentina con 0.4 puntos y El valor de tus joyas con 0.1 puntos.

Los Datos de Medición

Después de una pausa en las mediciones de Kantar Ibope Media, los datos han sido reanudados. En la competencia general, Telefe sigue en la cima con 4.2 puntos, incrementando en siete décimas desde la semana anterior, alcanzando a El Trece con 3.4 puntos.

La Participación de Otros Canales

El panorama se completa con Elnueve y América empatando en 0.8 puntos, seguidos de cerca por la TV Pública con 0.4, Net con 0.2, y Bravo, que no registró puntos.

El Futuro de MasterChef

Este domingo se espera una nueva gala de MasterChef Celebrity, donde 13 de los 24 participantes originales competirán. El reality, conducido por Wanda Nara, avanza hacia una etapa crucial, con desafíos más difíciles por delante.

