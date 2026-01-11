REPO, Swap y Recesión: Un Legado en Aumento

La reciente semana reveló una situación alarmante en el ámbito económico argentino. El anuncio del Gobierno sobre la necesidad de reestructurar deuda, previamente reestructurada, ha suscitado inquietud tanto en los analistas como en los ciudadanos.

Un paso atrás en la gestión de la deuda

El 8 de enero, el Gobierno confirmó que el 9 de enero debía proceder a una nueva reestructuración de deuda, conforme a acuerdos establecidos desde julio de 2020 bajo la administración de Martín Guzmán. Esta revisión involucra bonos que ya habían sido reestructurados entre 2005 y 2010, ahora, lamentablemente, resurgiendo debido al abultado endeudamiento del país, que superó los USD 100.000 millones entre 2016 y 2017, época en la que se implementó un blanqueo de capitales que recaudó aproximadamente USD 10.000 millones.

Caputo, un cuestionado arquitecto financiero

El principal responsable de esta situación es Luis Andrés Caputo, quien en su trayectoria ocupó roles vitales en la economía nacional y es el actual ministro de Economía. A pesar de los intentos por encontrar soluciones, las puertas del financiamiento internacional se encuentran cerradas para Argentina, con perspectivas de reabrirse únicamente en 2030, coincidiendo con el vencimiento de muchos bonos reestructurados.

Reestructuración en medio de un ciclo vicioso

La reciente reestructuración marca el tercer ajuste financiero del Gobierno en un corto período, con cada vez menos opciones viables. Pagos anticipados y el uso de blanqueo de capitales de USD 20.000 millones han caracterizado estos intentos, junto a préstamos REPO cada vez más onerosos provenientes de bancos internacionales.

Detalles de los préstamos REPO

En este contexto se destacan los siguientes préstamos:

REPO 1: USD 1.000 millones con una TNA de 8,8% y un pago total de USD 1.188 millones (enero 2025).

REPO 2: USD 2.000 millones a una TNA de 8,25%, con un pago de USD 2.259 millones (julio 2025).

REPO 3: USD 3.000 millones con una TNA de 7,4% y un total de USD 3.226 millones de pago (enero 2026).

Tensiones financieras y políticas

La suma de estos REPO representará un compromiso de pago de USD 6.673 millones para Argentina, una decisión que ha despertado críticas debido a la falta de un plan coherente para fortalecer la industria y el empleo, que han caído de más de un millón de trabajadores a menos de 900.000 en poco tiempo.

Un panorama desalentador

La deuda cubierta el pasado viernes alcanzó USD 2.700 millones, con un incremento significativo tras endeudarse nuevamente por USD 3.000 millones con un interés elevado del 7,65% anual. Esta operación ha sido calificada de desastrosa desde el punto de vista financiero.

Impacto en la economía nacional

Además, el viernes 9 se reveló que el Banco Central activó un swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, aunque este no fue formalmente ratificado, generando aún más incertidumbre. Esa misma jornada, se publicó la inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó un 2,7%, impulsada en gran medida por el aumento en el precio de los alimentos.

El panorama se complica cada vez más con la posibilidad de que la inflación nacional se sitúe entre el 2,8% y el 3,2%, con una gran carga sobre los hogares argentinos. Esta difícil situación se suma a un clima económico que sigue planteando desafíos considerables para el país.