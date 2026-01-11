30 CEDEAR con Potencial de Ganancias para 2026

Con la incertidumbre económica y el riesgo de fluctuaciones en el dólar, los ahorristas argentinos están cada vez más interesados en los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), una opción que combina protección y potencial de crecimiento en el mercado internacional.

Los CEDEAR se compran en pesos y representan fracciones de acciones de grandes empresas que cotizan en Wall Street. Este tipo de inversión permite a los ahorristas ajustarse a los movimientos del dólar y beneficiarse de un diverso rango de sectores económicos.

Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders (RfT), comparte su selección de CEDEAR recomendados, enfocándose en aquellos que presentan el mayor potencial de crecimiento. A continuación, analizamos los más destacados.

CEDEAR Recomendados para Inversores

Neffa sugiere una cartera diversificada por sectores, equilibrando el crecimiento, la preservación del capital y la generación de ingresos.

Tecnología Líder

Las gigantes tecnológicas continúan siendo un pilar en las inversiones. CeDEARs como Nvidia, Apple y Amazon capturan la atención debido a su capacidad de innovación y expansión. Además, Microsoft y Netflix ofrecen interesantes oportunidades, a pesar de sus valuaciones actuales.

Inversión en Criptomonedas

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) como CEDEAR permite a los inversores acceder a Bitcoin de manera regulada, respaldando su creciente aceptación institucional.

Oportunidades en Consumo Discrecional

El CEDEAR de Uber Technologies se presenta como un atractivo para aquellos que apuestan por el crecimiento en servicios digitales y la recuperación del consumo.

Estabilidad en Consumo No Discrecional

En este sector, Johnson & Johnson destaca por su solidez financiera y su presencia global, convirtiéndose en una apuesta segura para los inversores que buscan estabilidad.

Invertir en Salud

Abbott Laboratories y UnitedHealth Group se posicionan bien dentro del sector salud, asegurando flujos de efectivo predecibles en un mercado de creciente demanda.

Infraestructura y Bienes Básicos

CEDEARs de empresas como Caterpillar y Vale permiten a los inversores capitalizar el crecimiento en infraestructura y commodities, que históricamente actúan como refugio ante la inflación.

Oportunidades en el Sector Financiero

El CEDEAR de NuBank se dedica a la banca digital en América Latina, destacándose por su potencial de crecimiento en un sector en expansión.

CEDEARs con Dividendos Interesantes

Para quienes buscan ingresos recurrentes, Neffa recomienda CEDEARs de compañías con un historial sólido en el pago de dividendos. Ejemplos notables incluyen Exxon Mobil, Philip Morris International y HSBC Holdings, que ofrecen estabilidad y retorno atractivo.

La elección adecuada de CEDEAR puede ser clave para construir una cartera robusta, adaptable a un entorno financiero global cada vez más cambiante.