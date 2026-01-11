Venezolano regresa a su país tras la captura de Maduro: ¿fin del sueño americano en Texas?

Nelson León, un venezolano que había encontrado una nueva vida en Houston, Texas, ha decidido regresar a su país natal tras la reciente captura de Nicolás Maduro. Su historia refleja un anhelo profundo por su tierra aún en tiempos difíciles.

La Decisión de Regresar a Casa

En un emotivo mensaje compartido en un video a través de redes sociales, Nelson expresó su íntima motivación por regresar a Venezuela: «Me regreso a Venezuela y no crean que estoy loco. Yo creo en mi país.»

Itinerario de Vuelo Planeado

El venezolano detalló su plan de vuelo que incluye escalas en Miami y Curazao antes de aterrizar en su hogar. «La escala es de Houston a Miami, Miami a Curazao y luego a Venezuela», comentó con determinación.

Reacciones Familiares

La noticia de su regreso sorprendió a su familia, que experimentó un impacto emocional. «Quedaron en shock al saber que deseaba volver al país latino», aseguró, comentando que, a pesar de la sorpresa, confía en un eventual reencuentro: «Seguro los volveré a ver, pero me imagino que será donde indique Dios.»

Consecuencias de Abandonar el Sueño Americano

Sin embargo, la situación no es simple. Según Jesús Suday, un abogado de inmigración, salir de Estados Unidos sin evaluar las implicancias de la situación migratoria podría restringir su regreso. Un tiempo prolongado en el país de manera irregular puede resultar en severas restricciones para reingresar en el futuro.

El Aumento de Consultas sobre Regresos a Venezuela

César Lorenzo, gerente de una empresa de envíos, reportó un aumento en las solicitudes relacionadas con posibles regresos a Venezuela desde el día de la captura de Maduro. Sin embargo, hasta el momento, este interés no ha llevado a un incremento tangible de los servicios.

Reacciones Controversiales entre la Comunidad Venezolana

La reciente captura de Maduro ha generado reacciones dispares entre los venezolanos que residen en Estados Unidos. Algunos, como Juan Pedro Del Moral, expresaron tener «sentimientos encontrados» sobre la situación actual en Venezuela. Mientras tanto, otros como Gaudi Gálvez, mantienen la esperanza de un cambio significativo en su patria, aunque el camino no sea claro.

Recuerdos y Oportunidades Futuras

Del Moral también compartió el dolor por no haber podido despedirse de su madre antes de su fallecimiento y ahora espera poder viajar a Venezuela con su pasaporte estadounidense. La comunidad venezolana en el extranjero refleja estas complejidades mientras lidia con el dilema de regresar a un país a la espera de cambios.