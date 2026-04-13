Pronósticos sobre el ganador de las elecciones en Perú 2026

Las elecciones en Perú se toman un giro inesperado y con ello, la búsqueda de un nuevo líder también se complica. Con más del 25% de los votos contabilizados, el actual líder es Rafael López Aliaga, quien encabeza la contienda con un 19.13% de los sufragios, seguido de cerca por Keiko Fujimori, con un 17.26%.

La jornada electoral del pasado domingo no estuvo exenta de problemas. Dado que ningún candidato logró los votos necesarios para una victoria en primera vuelta, se llevará a cabo un balotaje el próximo 7 de junio, donde se decidirá quién asumirá la presidencia del país.

Un Problema en las Urnas La votación se vio entorpecida por la falta de material electoral que afectó a 63,300 electores. Para garantizar el ejercicio del derecho al voto, se determinó que estas personas podrán votar el lunes 13 de abril.

El Camino hacia el Balotaje A medida que se procesan los resultados, parece claro que las elecciones se definirán entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori en el balotaje.

¿Quién es Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular, ha ganado notoriedad por su postura conservadora. Defensor de los valores familiares tradicionales, promete un enfoque fuerte en la seguridad ciudadana y el nacionalismo económico. En su plan político destaca la intención de expulsar a migrantes irregulares, en particular de Venezuela.

Keiko Fujimori y su Lucha por la Presidencia Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se presenta a esta contienda por cuarta vez. Hija del expresidente Alberto Fujimori, su carrera política se inició a temprana edad y ha estado marcada por sus intentos de consolidar el legado de su padre. Aunque ha alcanzado la segunda vuelta en tres ocasiones anteriores, ha tenido que lidiar con la polarización que genera su figura, tanto admirada por algunos como criticada por otros.

Los Desafíos de Keiko y Rafael En su campaña actual, Keiko busca combatir la creciente inseguridad en el país, mientras que Rafael propone medidas más drásticas para la delincuencia y la inmigración. Ambos candidatos enfrentan un contexto político incierto que aumenta la expectativa alrededor de este balotaje.

Conclusivamente, el próximo balotaje del 7 de junio será crucial para el futuro político de Perú, ya que quien gane asumirá la presidencia el 28 de julio. Las próximas semanas serán vitales para definir el rumbo del país y para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, en una jornada que promete ser tan intensa como la anterior.