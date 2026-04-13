Semana Crucial en el Caso Adorni: Testimonios de Prestamistas y Nuevas Declaraciones

Investigación en curso: la fiscalía indaga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

La investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensifica, con un enfoque particular en sus propiedades y financiamientos sospechosos. Este desarrollo ha llevado a las autoridades a solicitar la declaración de varias prestamistas clave.

En el marco de una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía, liderada por Gerardo Pollicita, ha centrado su atención en tres propiedades de Manuel Adorni. Las operaciones están marcadas por hipotecas privadas y la intervención de la escribana Adriana Nechevenko. Esta semana se prevé decisiva, ya que cuatro mujeres que actuaron como prestamistas citadas tendrán que comparecer en Comodoro Py.

El patrimonio de Adorni bajo la lupa

El fiscal Pollicita está revisando el patrimonio del funcionario, que supera los 107 millones de pesos según sus declaraciones a la Oficina Anticorrupción (OA). Busca respuestas sobre cómo Adorni ha financiado la adquisición de inmuebles y vehículos, además de haber realizado entre 15 y 19 viajes al exterior durante los últimos dos años.

Detalles sobre las hipotecas sospechosas

Documentos que llegaron a la fiscalía indican que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, obtuvieron una hipoteca no bancaria de 100.000 dólares en noviembre de 2024 para su departamento en Parque Chacabuco. Un primer documento revela que la propiedad está dividida equitativamente entre ellos, y se menciona una hipoteca otorgada por dos prestamistas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien otorgó 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, quien prestó 15.000 dólares.

Declaraciones requeridas

Pollicita ha citado a Graciela y Victoria para que declaren este lunes, solicitando que presenten toda la documentación relacionada con la hipoteca de su propiedad en Avenida Asamblea. Nechevenko, la escribana, ha estado involucrada no solo en esta hipoteca, sino también en otras transacciones inmobiliarias del funcionario.

Operaciones adicionales y testimonios

La escribana gestionó también la compra de propiedades en Indio Cua y otro departamento en Miró al 500, donde Adorni adquirió otra hipoteca por 200.000 dólares. En esta transacción, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas actuaron como prestamistas, otorgando 100.000 dólares cada una, bajo condiciones de devolución sin interés.

Más citaciones pendientes

Además de las jubiladas, Pablo Martín Feijoo, mencionado como el hijo de una de las prestamistas, deberá presentarse ante la fiscalía el 22 de abril. Su relación con Adorni añade un nuevo nivel de complejidad a la investigación.

Solicitudes de información y medidas probatorias

El fiscal Pollicita ha requerido información adicional a los registros de propiedad, pidiendo un historial completo de las propiedades investigadas. Esto incluye transferencias, hipotecas y otros antecedentes que puedan arrojar luz sobre las transacciones realizadas.