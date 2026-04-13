Córdoba pierde casi US$ 1.000 millones por recorte de fondos nacionales

Las decisiones de ajuste fiscal impulsadas por el gobierno actual han dejado una huella profunda en Córdoba, donde se han perdido alrededor de US$ 955 millones en transferencias nacionales en los últimos 26 meses, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Caída en las Transferencias: Un Cambio en la Relación Nacional

El programa de ajuste se refleja en una disminución drástica tanto de transferencias no automáticas, que dependen de decisiones del Gobierno nacional, como en las automáticas, impactadas por la caída en la recaudación.

En Córdoba, esta reducción afecta ambos frentes: por un lado, la baja de envíos discrecionales limita las posibilidades de financiamiento y negociación para proyectos esenciales, mientras que la disminución en la coparticipación, asociada a impuestos como el IVA y Ganancias, rebaja los recursos estructurales de la provincia.

Un Cambio Fundamental en el Flujo de Recursos

Esta situación revela un cambio drástico en la relación fiscal entre la Nación y las provincias. El flujo de recursos, que antes era una herramienta de asistencia, ahora se ha transformado en un variable de ajuste.

Córdoba, en el Top 3 de Pérdidas Económicas

En términos absolutos, Córdoba ocupa el tercer lugar entre las provincias más afectadas, solo superada por Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, al analizar las pérdidas por habitante, el impacto se percibe como más contenido en comparación con provincias más pequeñas, lo que evidencia una distribución desigual del ajuste a nivel federal.

Aun así, el considerable volumen de recursos perdidos agudiza la presión sobre las finanzas provinciales, todo esto en un contexto de disminución en la actividad económica y de recaudación, lo cual limita la capacidad de compensar estas pérdidas mediante ingresos propios.

Retos en Políticas Públicas y Planificación Fiscal

El recorte en las transferencias nacionales no solo afecta el equilibrio fiscal, sino que también obstaculiza la implementación de políticas públicas, inversión en infraestructura y programas sociales. Frente a esto, las provincias deben ajustar sus prioridades, reducir gastos o buscar nuevas fuentes de financiamiento.

Particularmente en Córdoba, esta problemática se complica debido a una gestión que históricamente priorizó la obra pública y la financiación externa, lo que añade un nivel de dificultad considerable en la planificación presupuestaria en tiempos de escasez de recursos nacionales.