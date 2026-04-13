Elecciones en Perú: López Aliaga lidera los primeros resultados en reñida carrera hacia la segunda vuelta

Elecciones en Perú: ¿Una Nueva Oportunidad para López Aliaga?

Los peruanos acudieron a las urnas en una jornada marcada por la incertidumbre, eligiendo entre 35 candidatos a la presidencia. Las proyecciones iniciales sugieren que será necesario un balotaje.

Este domingo, los votantes peruanos enfrentaron un hito electoral: elegir entre un número sin precedentes de 35 candidatos. Según los resultados preliminares, ninguno logró alcanzar el 50% necesario para ganar en primera ronda.

Los Resultados Iniciales Con el 23% de los votos contabilizados, la ventaja la tiene el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien se posiciona con un 19% de las preferencias. Competencia Reñida Le sigue Keiko Fujimori con un 17%, en tanto que el centrista Jorge Nieto ocupa el tercer puesto con un 15%. Este escenario tan apretado genera expectativas de un nuevo balotaje, dado que la fragmentación del voto podría alterar los resultados.

Desafíos Durante la Jornada Electoral A medida que el crimen aumenta y la crisis política perdura, la jornada electoral no estuvo exenta de dificultades. Las elecciones comenzaron a las 7 de la mañana, pero se reportaron retrasos significativos en diversas zonas, afectando principalmente a la capital. Fallas en la Logística Electoral Más de 63 mil personas no pudieron votar. Según Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hubo fallos en la distribución de materiales votantes. También se informaron demoras en la instalación de mesas y en la asistencia de ciudadanos encargados de recibir los sufragios. Para mitigar estos inconvenientes, se estableció que quienes no pudieron votar tendrían una segunda oportunidad este lunes.

Participación Ciudadana y Efectos en el Congreso Un total de 27 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, tanto a nivel nacional como en el exterior. Además de la batalla por la presidencia y vicepresidencia, también se jugaban los futuros diputados y senadores. El nuevo presidente enfrentará un Congreso dividido, lo cual podría dificultar la implementación de su agenda política, e incluso su permanencia en el cargo, en un contexto donde se espera que el ganador sea el noveno presidente en una década.

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