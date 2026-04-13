Expectativas del tipo de cambio del dólar con Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Perú, la posibilidad de que Keiko Fujimori avance a la segunda vuelta suscita variadas expectativas en el mercado que pueden repercutir en el valor del dólar.

Keiko Fujimori lidera los sondeos a boca de urna, posicionándose como una candidata clave para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Según datos preliminares de los estudios realizados por Datum e Ipsos, la candidata obtiene un 16,5% y un 16,6% de los votos, respectivamente. Este panorama reconfigura las proyecciones económicas, alterando la percepción sobre el comportamiento del tipo de cambio.

Variaciones a Corto Plazo del Dólar

Especialistas advierten que, en el corto plazo, el dólar podría experimentar fluctuaciones, pero estas no resultarían en cambios estructurales importantes. La continuidad del modelo económico y las dudas inherentes al proceso electoral son factores determinantes a considerar en los próximos días.

Ralphi Jauregui, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que las variaciones del dólar estarán marcadas por ajustes moderados. «Podríamos ver un leve aumento en el tipo de cambio, influenciado principalmente por la incertidumbre propia de todo proceso electoral», afirmó en diálogo con Infobae Perú.

Escenario de Volatilidad Controlada

Los analistas coinciden en que no se anticipan presiones significativas sobre la divisa estadounidense, sino movimientos puntuales originados por decisiones de cautela en el sector económico. Según Jauregui, lo más probable es que observemos una volatilidad pasajera, en lugar de un cambio de tendencia prolongada.

Las fluctuaciones del dólar podrían ser temporales en un contexto electoral incierto. Foto: Cuánto está el dólar

Percepción del Mercado y Riesgos Políticos

La interpretación del mercado respecto a la figura de Fujimori será crucial. Se la percibe generalmente como favorable para el comercio, aunque la polarización política genera cierta cautela. Jauregui destaca que no hay indicios de pánico, sino una mezcla de confianza y precaución entre los inversionistas.

Juan Acosta, también docente de la UPC, agrega que las condiciones actuales no presentan un riesgo inmediato de choques negativos. Sin embargo, avisa que posibles protestas sociales podrían influir en la percepción de estabilidad política y, por tanto, en el tipo de cambio.

Impacto del Contexto Internacional

Más allá de la situación nacional, expertos subrayan que los factores externos jugarán un papel decisivo en la volatilidad del tipo de cambio. Acosta indica que la incertidumbre geopolítica reciente, como los conflictos en Medio Oriente, podría tener efectos adversos en la economía local, aumentando la presión inflacionaria.

Las tensiones internacionales podrían impactar significativamente en la economía local. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

El Rival en la Segunda Vuelta: Un Factor Clave

La identidad del candidato opositor que enfrente a Fujimori en la segunda vuelta es un aspecto crítico que influirá en el tipo de cambio. Jauregui considera que este factor tendrá más peso que la propia candidatura de Fujimori en términos de impacto en el dólar.

Si Fujimori se enfrenta a Rafael López Aliaga, quien también es visto como promercado, se anticipa un escenario de estabilidad moderada. Sin embargo, si el rival fuera Roberto Sánchez, las tensiones en el mercado cambiario podrían incrementarse, introduciendo incertidumbre en el valor del dólar.