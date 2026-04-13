El Gobierno felicita al nuevo primer ministro de Hungría y reconoce a Viktor Orbán en su nueva etapa como líder de la oposición

Este domingo, las elecciones en Hungría dejaron un claro ganador: Péter Magyar, quien logró imponerse a Víktor Orban. Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno destacó esta victoria y la notable relación entre ambos países.

El Triunfo de Péter Magyar

En un desenlace emocionante, Péter Magyar, representante del partido Tiszma, se consagró como nuevo líder húngaro, poniendo fin a una era de 16 años bajo el mandato de Víktor Orban. Su triunfo marca un cambio significativo en la política del país europeo.

Un Mensaje de Congratulaciones desde Argentina

El canciller argentino, Pablo Quirno, no tardó en felicitar a Magyar a través de la red social X, reafirmando la voluntad de Argentina de fortalecer la relación bilateral. «Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido», escribió Quirno.

Reconocimiento a Víktor Orban

El canciller también extendió sus mejores deseos a Orban, quien ahora asumirá el rol de líder de la oposición. «La Cancillería argentina valora especialmente el entendimiento alcanzado con el Gobierno del Primer Ministro Viktor Orbán y agradece su hospitalidad y colaboración», expresó Quirno.

Fortaleciendo Vínculos Bilaterales

Quirno destacó la importancia de continuar avanzando en los vínculos entre Argentina y Hungría, promoviendo una agenda común que beneficie a ambos países. Esta relación se ha visto fortalecida gracias a las interacciones entre Milei y Orban, que comenzaron durante sus encuentros en eventos internacionales como la CPAC.

Encuentros Clave y Compromisos

El vínculo se selló aún más con la visita de Orban a la asunción presidencial de Milei en diciembre de 2023, un evento que simbolizó la cercanía entre ambos líderes. Ambos mandatarios también coincidieron en Miami, discutiendo temas importantes que afectan a la comunidad internacional.

Un Futuro Promisorio

Según fuentes de Casa Rosada, Hungría representa un país emblemático del mundo occidental, con una visión compartida de los desafíos que enfrenta el continente. La voluntad de ambos gobiernos de cooperar y avanzar en sus objetivos conjuntos podría abrir nuevas oportunidades en el futuro.