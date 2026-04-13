“Irán: Acuerdo en Pakistán está a un paso”

En un giro inesperado de los acontecimientos diplomáticos, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha expresado su desconfianza hacia el equipo estadounidense en un reciente mensaje en redes sociales.

Desconfianza y Llamado a la Reflexión

Ghalibaf indicó que, a pesar de que Irán había abordado las negociaciones con buena fe, el equipo de Estados Unidos no logró “ganarse la confianza de la delegación iraní”. Esto enmarca un clima de tensión que se ha intensificado en el último año, caracterizado por dos ataques estadounidenses contra Irán durante las conversaciones.

El Futuro de las Conversaciones Diplomáticas

A pesar de las dificultades actuales, Ghalibaf no descartó la posibilidad de futuras conversaciones. Manifestó que ahora es vital para Washington “decidir si puede ganarse nuestra confianza o no”, dejando la puerta abierta a nuevas negociaciones dependiendo de la actitud de la otra parte.

Comentarios de la Delegación Estadounidense

El clima de desconfianza se vio alimentado por declaraciones del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien señaló antes de concluir su visita a Islamabad que su país presentó “la oferta final y mejor”, añadiendo que Irán había “elegido no aceptar nuestros términos”. Este intercambio de acusaciones resalta la fragilidad de las relaciones entre ambos países y el desafío para alcanzar un acuerdo.