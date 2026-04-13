Iglesia alerta al Gobierno sobre las villas mientras Kicillof asiste a cumbre anti-Trump

El enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia argentina se intensifica, poniendo en juego una de las iniciativas más significativas del papa Francisco para la integración de barrios populares en el país.

La Ley de Barrios en el Centro de la Controversia

El presidente Javier Milei ha puesto a la Iglesia como objetivo de su reciente proyecto legislativo, que amenaza con alterar fundamentalmente la ley de villas o de barrios populares (Ley 27.453 de Integración Sociourbana de Barrios Populares), legado de Jorge Bergoglio a Argentina.

Intervención del Obispo Gustavo Carrara

El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, considerado uno de los más cercanos al papa Francisco, ha llevado el mensaje de la Iglesia al Senado, instando al gobierno a retirar el artículo tercero del proyecto que afecta la «inviolabilidad» de la propiedad. Esta modificación puede desmantelar los avances en la urbanización de más de 6,000 villas a nivel nacional.

El Discurso de Milei y las Justificaciones de Sturzenegger

Según el gabinete de Milei, representado por Federico Sturzenegger, este proyecto es crucial para la defensa de la propiedad privada en un país donde, según él, está en riesgo. Sturzenegger argumenta que la ley de villas ha fracasado en su implementación y que es necesario modificarla para lograr mayor eficiencia, delegando responsabilidades a provincias y municipios.

Una Iglesia Activa y Comprometida

La intervención de Carrara es especialmente relevante ya que coincide con el mes en el que se recuerda al papa Francisco, cuya muerte se conmemorará el próximo 21 de abril. Este evento será marcado por una misa en la Basílica de Luján, a la que se espera que asistan dignatarios eclesiásticos, así como figuras políticas como Javier Milei y Victoria Villarruel.

Movimientos de Curas en las Calles

En un gesto de resistencia, un grupo de curas villeros organizó recientes movilizaciones en barrios donde Francisco pasó su infancia. Estas manifestaciones atraerán a más fieles en los próximos días, con un acto masivo previsto para el 18 de abril en Plaza de Mayo, con la participación del popular cura DJ P. Guilherme Peixoto.

El Lado Político de la Controversia

El actual gobierno ha eliminado el fideicomiso que financiaba las expropiaciones de tierras en villas, dejando a la administración sin los fondos necesarios para avanzar en este ámbito. Mientras tanto, la posibilidad de una nueva colaboración entre oficialismo y oposición se vuelve más necesaria dada la importancia que ha tenido la ley en su contexto histórico.

Propuestas Alternativas y la Resistencia de la Iglesia

Carrara, como presidente de Cáritas, ha hecho un llamado a proteger la ley de barrios y a buscar alternativas de financiamiento. Asegura que no se ha evidenciado corrupción en los programas históricos relacionados con esta ley y que existe un compromiso social que debe ser resguardado.

Descontento en el Congreso y Perspectivas de Cambio

Dentro del Congreso, hay incertidumbre sobre la efectividad de estas iniciativas en un clima político donde las alianzas son frágiles. Con un año electoral a la vista, el gobierno enfrenta el desafío de mantener el apoyo de sus aliados mientras trata de implementar reformas que pueden resultar impopulares.

Una Iniciativa que Podría Cerrar Puertas

La situación crítica de la administración se agudiza con los comentarios de figuras políticas como Patricia Bullrich, quien ha señalado la falta de apoyo en la defensa de políticas que podrían alienar a los aliados. En este clima, el objetivo del gobierno es lograr consenso, mientras enfrenta críticas por su enfoque y su posible efecto negativo en el panorama electoral.

Rumbo a Nuevas Coaliciones y Alianzas

El camino hacia una nueva configuración política sigue siendo incierto. Las conversaciones en torno a cómo superar divisiones históricas y fomentar la unidad previa a las elecciones son necesarias, aunque complejas al considerar las dinámicas internas de cada partido.