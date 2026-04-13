Proyecto de Ley: Licencias por Paternidad de 30 Días y Inclusión para Monotributistas

Un grupo de diputados de oposición impulsa un ambicioso proyecto de ley para transformar el régimen de licencias por parentalidad en Argentina, buscando ampliar derechos y promover la corresponsabilidad en la crianza.

En una propuesta histórica, el Congreso argentino se prepara para debatir un proyecto que moderniza las licencias parentales, basándose en la legislación de 1974. La iniciativa, liderada por la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria), tiene como objetivo adaptar la normativa a las nuevas realidades sociales y laborales del país.

Licencias por Paternidad: De 2 a 30 Días

El proyecto plantea una significativa ampliación de la licencia por paternidad, llevándola a 30 días corridos, en comparación con los dos días vigentes actuales. Esta modificación se implementaría de forma gradual: en los primeros dos años, la duración de la licencia sería de 20 días, permitiendo una transición efectiva hacia un nuevo marco normativo.

Licencia Parental Compartida: Un Paso Hacia la Equidad

Además, se introduce una licencia parental compartida de 20 días, que podrá ser distribuida entre ambos progenitores durante el primer año del bebé. Este enfoque busca promover una participación equitativa en las responsabilidades de cuidado desde el inicio de la vida del niño.

Reconocimiento para Adoptantes y Casos Especiales

El proyecto también se adapta a diferentes situaciones familiares. Para las personas adoptantes, se contempla una licencia de 30 días corridos que comenzará a contarse desde la notificación de guarda. En casos especiales, como nacimientos múltiples o complicaciones de salud, se ofrecerá una licencia adicional de cinco días.

Inclusión de Trabajadores Autónomos

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la inclusión de monotributistas y trabajadores autónomos en el sistema de licencias. Se prevén asignaciones económicas equivalentes al salario mínimo vital y móvil para quienes cumplan con ciertos requisitos, como tener al menos 18 meses de antigüedad y no registrar deudas con organismos fiscales.

Cambio en el Financiamiento: Equidad Para Todos

La iniciativa no solo busca expandir las licencias, sino también modificar su financiamiento. A diferencia del régimen actual, donde los empleadores cubren estos costos, el nuevo esquema propone que las licencias sean financiadas por el sistema de seguridad social, garantizando así un acceso más equitativo y sin sobrecargas económicas para las empresas.

Un Modelo de Corresponsabilidad

El objetivo principal del proyecto es transformar el enfoque actual centrado en la maternidad, hacia un modelo más inclusivo de corresponsabilidad parental. La investigación sugiere que la normativa vigente perpetúa desigualdades estructurales en el ámbito laboral, especialmente para las mujeres.

Respaldo Legislativo y Mecanismos de Seguimiento

Este proyecto cuenta con el apoyo de diversos referentes políticos, incluyendo a Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), entre otros. Además, se prevén mecanismos de evaluación periódica para asegurar la correcta implementación y seguimiento de la nueva normativa.

Con estas reformas, Argentina busca no solo alinearse con estándares internacionales en políticas de cuidado, sino también avanzar hacia un sistema más justo que reconozca y valore la función social del cuidado compartido en la primera infancia.