Proponen redistribuir BTC de Satoshi Nakamoto en nuevo hard fork de Bitcoin

La comunidad cripto está en alerta tras el anuncio de Paul Sztorc sobre eCash, un hard fork de Bitcoin que se lanzará en agosto de 2026. Esta nueva propuesta planea redistribuir parte de los BTC asociados a Satoshi Nakamoto entre los inversores, lo que ha generado tanto entusiasmo como controversia.

¿Qué es eCash y cómo funcionará?

eCash se desarrollará a partir de un hard fork que replicará el historial de Bitcoin en un punto específico, dando origen a una cadena independiente con nuevas reglas. Cada dirección recibirá nuevos tokens en una proporción de 1:1, sin afectar el Bitcoin original. Según Sztorc, los usuarios podrán decidir qué hacer con sus activos después de la bifurcación, ya sea vender, conservar o ignorar lo recibido.

La activación de eCash está programada para el bloque 964,000, utilizando un nodo que es casi un «clon exacto» del cliente Bitcoin Core y manteniendo el algoritmo SHA-256. Este enfoque asegura una transición fluida hacia la nueva plataforma.

Innovaciones que trae eCash al ecosistema cripto

A partir del bloque inicial de eCash, se implementarán los estándares BIP-300 y BIP-301, desarrollados por Sztorc, para introducir nuevas funcionalidades. Estos estándares permitirán implementar sidechains conectadas a través de minería fusionada, permitiendo a los mineros validar bloques adicionales sin necesidad de equipos extra.

Actualmente, hay siete drivechains en desarrollo, que incluyen propuestas diversas como Truthcoin para mercados de predicción y BitAssets orientado a NFT. Una de estas propuestas está diseñada para ser resistente a la computación cuántica, lo que refleja las crecientes preocupaciones sobre la seguridad en el futuro de las redes blockchain.

Controversia por la redistribución de BTC de Satoshi Nakamoto

El aspecto más polémico del proyecto es la redistribución manual de hasta **550,000 BTC** vinculados al patrón Patoshi, unos de los primeros bloques minados por su creador. Estos activos se asignarán a inversores acreditados que aporten financiamiento previo al lanzamiento, asegurando recursos iniciales y evitando que la nueva red comience sin actividad.

El propio Sztorc defendió esta medida como una solución necesaria para garantizar que la cadena no comience vacía, argumentando que es preferible a los “proyectos zombis” sin participación activa. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado como potencialmente arriesgado y controvertido.

Opiniones divididas sobre el futuro de eCash

La reacción de la comunidad ha sido rápida y polarizada. Peter McCormack, podcaster influyente, describió la iniciativa como un «robo», señalando conflictos previos con el término eCash, que ya se utiliza en pagos Lightning. Otros usuarios también han expresado dudas sobre el posible regreso del dueño original de los tokens Patoshi, un escenario que podría reabrir viejas disputas.

Desde el equipo de eCash, argumentan que el principal obstáculo en Bitcoin es cultural, no técnico, y que su propuesta busca fomentar la competencia y la experimentación en el ecosistema. Las tensiones en la comunidad cripto podrían intensificarse mientras se evalúa el impacto real de este nuevo hard fork.