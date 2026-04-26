El USS Nimitz Arriba en Argentina para Maniobras Militares

El Gobierno argentino ha otorgado permiso para que el portaviones USS Nimitz entre a aguas nacionales. Este despliegue busca fortalecer la colaboración entre las Fuerzas Armadas de Argentina y Estados Unidos.

La reciente autorización del Gobierno nacional se formalizó mediante el Decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial. Este permiso permite que una flota estadounidense realice ejercicios de entrenamiento con la Armada Argentina.

Ejercicios en el Atlántico Sur

El portaviones USS Nimitz, uno de los más destacados de la flota de Estados Unidos, participará en maniobras frente a la costa de las Islas Malvinas. Estas actividades se enmarcan dentro de las operaciones PASSEX, que tienen como objetivo coordinar tácticas de comunicación y operaciones navales entre ambos países.

Según lo previsto, las maniobras se llevarán a cabo del domingo 26 al jueves 30 de abril, aunque podrían modificarse dependiendo de las condiciones operativas y climáticas en la región.

Operación Southern Seas

Este despliegue es parte de la misión denominada Southern Seas, que inició en marzo desde la costa oeste de Estados Unidos. A lo largo de su recorrido por América del Sur, el USS Nimitz ya ha realizado ejercicios similares con las fuerzas armadas de Chile y Ecuador.

En Argentina, el portaviones operará en conjunto con embarcaciones de la Armada local y varias unidades del Comando de Aviación Naval. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante diferentes situaciones marítimas en la jurisdicción nacional.

Características del USS Nimitz

El USS Nimitz destaca por sus impresionantes dimensiones, con más de 300 metros de eslora y propulsión nuclear. Puede transportar hasta 5,000 tripulantes y una considerable cantidad de aeronaves de combate.

La misión en Argentina representa una de las últimas operaciones internacionales para este buque, ya que se prevé su retiro del servicio activo en 2027. Su presencia en aguas argentinas fortalece las relaciones bilaterales en el ámbito militar y contribuye al entrenamiento de las fuerzas armadas participantes.

No es la primera vez que se realizan estos intercambios; en 2024, el USS George Washington participó en maniobras conocidas como Gringo-Gaucho en aguas argentinas.