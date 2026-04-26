Ryanair Cierra Su Base en Berlín por Aumento de Impuestos en la Aviación Alemana

La aerolínea irlandesa Ryanair anunció que cerrará su base operativa en Berlín y reducirá a la mitad su programación de vuelos hacia la capital alemana. Esta decisión se debe a los elevados impuestos en el sector aeronáutico del país.

Reducción Significativa de Vuelos

Ryanair trasladará siete aeronaves a otros destinos, lo que provocará una disminución de pasajeros en Berlín de 4.5 millones a 2.2 millones anuales. A partir de octubre, los vuelos hacia y desde la ciudad serán realizados por aviones ubicados en otros aeropuertos cercanos.

Reubicación de Personal

Los empleados de la base berlinense tendrán la opción de ser transferidos a otras locaciones en Europa, buscando mitigar el impacto del cierre.

Crisis en la Industria Aérea Alemana

Eddie Wilson, director ejecutivo de Ryanair DAC, declaró que “la aviación en Alemania está quebrada”. A pesar de que el gobierno reconoce la falta de competitividad en este sector, no se ha presentado una estrategia clara para reducir impuestos o tarifas aeroportuarias. Wilson advirtió que estas políticas llevarán a Alemania a perder tráfico aéreo, conexiones, empleos y oportunidades comerciales.

Impacto de Cierres Previos

Desde 2019, la aerolínea ha clausurado sus bases en Frankfurt, Düsseldorf y Stuttgart, además de haber suspendido todos los vuelos a ciudades como Dresde y Leipzig. Estos cierres han resultado en la pérdida de 13 aeronaves de sus operaciones en Alemania.

Reacciones de los Sindicatos

La unión sindical Verdi calificó la decisión de Ryanair como una “estrategia corporativa orientada únicamente al lucro”. Dennis Dacke, líder de la división de aviación de Verdi, afirmó que los empleados han sido tratados como “productos desechables”, mientras la empresa se enfoca en intereses de ganancias a corto plazo.

Desafíos Globales en la Aviación

El anuncio de Ryanair llega en un momento de turbulencia para la industria aérea, que enfrenta el aumento de costos por el conflicto en la región del Golfo. Desde el inicio de estos conflictos, el precio del combustible de aviación ha más que duplicado su costo, lo que afecta gravemente a las aerolíneas.

Perspectivas Futuras y Oportunidades para el Transporte Ferroviario

Expertos en políticas ferroviarias ven en esta situación una oportunidad para el sector ferroviario en Alemania. Jon Worth, analista en esta área, sugirió que la retirada de Ryanair podría incentivar a más pasajeros a optar por el tren hacia Berlín, ya que la ciudad cuenta con conexiones directas a varias capitales europeas.

Sin embargo, destacó que es crucial mejorar la fiabilidad de los servicios de tren y hacerlos más competitivos en precio frente a los vuelos. Si la industria ferroviaria está dispuesta a aprovechar esta oportunidad, podría ser un momento clave para su crecimiento.

Hasta el momento, el aeropuerto de Berlín no ha emitido comentarios sobre este desarrollo.