Prorrogan el Comando Unificado en Chubut: Dictamen Positivo

La Legislatura de Chubut avanza en la prórroga por un año del despliegue de fuerzas federales, una medida clave para reforzar la seguridad en la provincia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura del Chubut aprobó este miércoles el dictamen para el proyecto de Ley N° 48/26, presentado por el Poder Ejecutivo, que busca extender el permiso al gobernador para convocar a las fuerzas federales en la provincia por un año más.

Detalles de la Reunión de la Comisión

La reunión, presidida por la diputada María Andrea Aguilera del bloque Despierta Chubut, tuvo lugar en la Sala de Plenarios «Dr. Jorge Eduardo Aubía». Durante este encuentro, se presentó el comisario general Omar Delgado, jefe de Seguridad del Comando Unificado de la Policía del Chubut, quien expuso sobre los aspectos técnicos y operativos de la medida, dirigida a combatir la delincuencia.

Objetivos del Proyecto de Ley

La finalidad principal del proyecto es mantener la presencia de las fuerzas de seguridad nacionales para complementar las acciones locales en la lucha contra el crimen. Después de abordar las preocupaciones de los legisladores, se confirmó el respaldo a la iniciativa.

Próximos Pasos en la Legislatura

Con la aprobación de esta prórroga, el proyecto está listo para ser discutido en la sesión ordinaria programada para el jueves 23 de abril. La ratificación de esta medida permitirá continuar con una estrategia de seguridad coordinada entre los diferentes niveles del Estado, esencial para abordar los desafíos en materia de seguridad pública en Chubut.