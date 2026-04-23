Tesla Sorprende, Pero Sus Acciones Descienden: Guía de Inversión Desde Argentina

Tesla, la emblemática empresa de Elon Musk, presentó un primer trimestre sólido, superando expectativas en sus ganancias, aunque su rendimiento en el mercado accionario dejó mucho que desear.

Tesla sorprendió a los analistas con un beneficio por acción ajustado de u$s0,41 en comparación con los u$s0,37 proyectados. La compañía reportó ingresos de u$s22.387 millones y un beneficio neto de u$s477 millones. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, las acciones cayeron más del 3% en Wall Street.

Desempeño en el Mercado y Desafíos

A pesar de superar las expectativas, Tesla enfrenta varios obstáculos. Los ingresos fueron inferiores a lo anticipado y el sector automotriz se ve presionado por la competencia, especialmente en China, además de una caída en las entregas.

La empresa reportó la venta de 358.023 vehículos, un número que no alcanzó las 372.160 unidades que había estimado. La situación se complicó aún más con la reciente anunciación de un plan de gasto de capital que superará los u$s25.000 millones.

Estos factores provocaron que el valor de las acciones cerrara en u$s374,94, acumulando una baja cercana al 20% desde diciembre del año pasado, a pesar de los desarrollos en áreas como inteligencia artificial y robótica.

¿Cómo Invertir en Tesla desde Argentina?

Para los inversores en Argentina, existen diversas maneras de acceder a las acciones de Tesla. Aquí te presentamos algunas opciones viables:

CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos)

Los CEDEARs permiten a los inversores comprar acciones de Tesla en pesos, ofreciendo cobertura cambiaria implícita. Cada CEDEAR representa una fracción de la acción de la compañía y puede ser operado a través de brokers locales.

Brokers Argentinos con Acceso Internacional

Plataformas como IOL, Balanz o Bull Market ofrecen la posibilidad de operar CEDEARs y, en ciertos casos, comprar acciones directamente en el exterior, permitiendo mayor flexibilidad en las inversiones.

Plataformas Internacionales

Los corredores como Interactive Brokers y eToro permiten la compra directa de acciones de Tesla en el Nasdaq, aunque esto requiere transferencias en dólares y cumplir con regulaciones específicas.

Fondos Comunes de Inversión y ETFs

Algunos fondos locales incluyen CEDEARs de Tesla en sus carteras, lo que brinda una exposición indirecta con menor riesgo y diversificación.

Los argentinos ya pueden invertir en Tesla a través de CEDEARs.

Invertir en Tesla conlleva evaluar la volatilidad del sector y la exposición cambiaria. Los CEDEARs son una herramienta valiosa en un contexto de alta inflación y restricciones cambiarias. Sin embargo, la acción muestra una tendencia bajista en el corto plazo, lo que requiere cautela y un enfoque de inversión de mediano a largo plazo.