Protesta frente al Ministerio de Salud por reforma que afecta a familias y trabajadores del sector discapacidad

Organizaciones se movilizan en defensa de los derechos de personas con discapacidad

Miles de familias y profesionales del sector sanitario protestaron frente al Ministerio de Salud para expresar su rechazo a la reforma que se propone para la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Este miércoles, un amplio grupo de organizaciones que representan a personas con discapacidad y trabajadores de la salud se congregó en una manifestación en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo: expresar su descontento ante la iniciativa del gobierno de Javier Milei, que busca modificar la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad, generando preocupación en el sector.

Convocatoria masiva para defender derechos

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad organizó esta movilización, que incluyó un cese de actividades en los servicios prestados, en medio de lo que describieron como una «profunda crisis» que afecta a las prestaciones. Los manifestantes advirtieron sobre el grave «atraso arancelario» y las «irregularidades en los pagos», factores que están llevando a muchas prestaciones a una situación de emergencia.

Detrás de la protesta: un reclamo urgente

Los manifestantes, que llevaron pancartas y muñecos coloridos, solicitaron una revisión urgente de las condiciones laborales y financieras del sector. Se expresaron en contra del proyecto de ley que, según ellos, agudiza aún más los problemas que ya enfrenta el sector. Desde las 11 de la mañana, familias de personas con discapacidad, instituciones educativas y profesionales de la salud se situaron en la avenida Nueve de Julio, a la altura del 1900, para hacer oír sus voces y manifestar sus preocupaciones.

Una carta con reclamos concretos

En un gesto de protesta, se envió una carta al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, firmada por el presbítero Pablo Molero y representantes del Foro. En ella se rechazó el proyecto de modificación de la ley 27.793 y se solicitaron medidas inmediatas para actualizar los pagos de Incluir Salud, que en muchos casos están atrasados desde octubre del año pasado. El Foro también destacó que, a pesar de algunos pagos realizados, el proceso es lento y no se ha cumplido con el 40% de actualización de aranceles, lo que resulta en un significativo daño tanto para prestadores como para beneficiarios de estos servicios.

Protestas que se expanden a otras ciudades