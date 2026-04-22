Sydney Sweeney se queda fuera de «El diablo viste a la moda 2» por decisiones creativas.

En una decisión inesperada, la esperada secuela de El diablo viste a la moda ha dejado fuera a Sydney Sweeney. Descubre por qué su cameo no formará parte del filme que se estrena pronto.

La desaparición de Sydney Sweeney del montaje final

Según informes de Entertainment Weekly, la actriz de Euphoria protagonizó una breve escena en la apertura de la película, donde se hacía referencia a su propia persona. Sin embargo, los productores decidieron eliminar su aparición en la versión final tras reestructurar el montaje.

La decisión de retirar la secuencia se tomó para asegurar la cohesión narrativa, garantizando que el ritmo de la historia fuese el adecuado para la audiencia. A pesar de haber sido parte del material inicial, su intervención no logró mantenerse en la fase de edición final antes del estreno programado para el 1 de mayo.

¿Qué papel iba a desempeñar en la trama?

La secuencia de Sweeney estaba relacionada con el nuevo camino profesional de los personajes principales. En esta entrega, la asistente de Miranda Priestly ahora lidera como directora de Dior. Durante esta parte de la trama, el personaje de Emily Blunt iba a vestir a una famosa celebridad, rol que inicialmente estaba destinado a Sweeney.

Esta eliminación fue parte de un esfuerzo por mantener la esencia y el dinamismo de la industria de la moda en la narrativa de la película. Fuentes cercanas al proyecto confirmaron que el cameo de Sweeney no encajaba con el tono ni con el flujo que el director deseaba establecer desde el inicio.

El elenco de la secuela y la expectativa que genera

La película cuenta con el regreso de grandes figuras como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, y Stanley Tucci. La narrativa de esta secuela se enfocará en el ambiente profesional de estas protagonistas, lo que ha llevado a la ausencia de otros personajes, incluido Adrian Grenier.

El filme está generando grandes expectativas y, a pesar de la eliminación del cameo de Sydney Sweeney, se mantiene la presencia de otras estrellas de renombre, como Lady Gaga, quien contribuye con su música a la banda sonora de la película. El evento de estreno mundial se llevará a cabo el 20 de abril en el Lincoln Center, donde el elenco tendrá la oportunidad de brillar frente a las cámaras.