Provincial en Cabeza: Un Peronista que Retó a Cristina Termina en Último Lugar

Gobernadores Argentinos: Hugo Passalacqua Encabeza el Ranking de Aprobación

Las últimas encuestas revelan un panorama interesante sobre el desempeño de los gobernadores argentinos. Hugo Passalacqua, de Misiones, se alza como el más valorado, mientras que Ricardo Quintela, de La Rioja, ocupa el último lugar.

Recientemente, la consultora CB Global Data llevó a cabo un estudio sobre la imagen de los gobernadores en sus respectivas provincias, arrojando resultados sorprendentes para abril. En este ranking, Passalacqua se posiciona como el favorito entre los residentes de su provincia, mientras que Quintela no logra captar el apoyo de sus ciudadanos.

Detalles de la Encuesta

El análisis, realizado entre el 1 y el 4 de abril, incluyó entre 892 y 1.179 casos por provincia. Los ciudadanos evaluaron a sus mandatarios locales, lo que permitió conformar un ranking basado en la valoración positiva.

Resultados Generales

Tradicionalmente, los gobernadores reciben mejores calificaciones en sus provincias que los políticos a nivel nacional. Este informe revela que de los 24 gobernadores analizados, todos obtuvieron un balance positivo, con cifras superiores a 40 puntos.

Los Más Valorados del Mes

Los tres gobernadores que sobresalen en esta medición son:

Hugo Passalacqua (Misiones) – 55,8% de imagen positiva.

(Misiones) – 55,8% de imagen positiva. Claudio Poggi (San Luis) – 55,3% de aprobación.

(San Luis) – 55,3% de aprobación. Gustavo Sáenz (Salta) – 55,1% de apoyo.

Los Gobernadores con Menor Aprobación

En el extremo contrario, los gobernadores que enfrentan mayores desafíos son:

Ricardo Quintela (La Rioja) – 42,8% de imagen positiva.

(La Rioja) – 42,8% de imagen positiva. Alberto Weretilneck (Río Negro) – 43% de aprobación.

(Río Negro) – 43% de aprobación. Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) – 45,5% de apoyo.

Variaciones en la Aprobación

Entre las fluctuaciones destacadas, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) presenta el incremento más notable, con un aumento de +2,4 puntos en su imagen. Por otra parte, Carlos Sadir (Jujuy) reporta la mayor caída, con una disminución de -4,3 puntos.

Perfil de los Gobernadores

Passalacqua, un gobernador con inspiración provincial, se inserta en una dinámica local que a menudo se alinea con diferentes fuerzas políticas, mientras que Quintela, un peronista tradicional, ha tenido momentos mediáticos intensos, especialmente en sus críticas al gobierno actual.

Evaluación de Intendentes

El informe también incluye el ranking de intendentes, donde se refleja la imagen de los jefes comunales en sus municipios. Los tres más apreciados son:

Jorge Jofré (Formosa Capital) – 60,4% de imagen positiva.

(Formosa Capital) – 60,4% de imagen positiva. Leonardo Stelatto (Posadas) – 60,2% de aprobación.

(Posadas) – 60,2% de aprobación. Gustavo Sastre (Puerto Madryn) – 58,6% de apoyo.

Por el contrario, los intendentes con las calificaciones más bajas son:

Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) – 35,9% de imagen positiva.

(San Salvador de Jujuy) – 35,9% de imagen positiva. Julio Alak (La Plata) – 36% de aprobación.

(La Plata) – 36% de aprobación. Roy Nikisch (Resistencia) – 36,3% de apoyo.

Crecimientos y Caídas

El intendente que más ha crecido en su imagen es Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca), con un incremento de +3,2 puntos, mientras que Daniel Passerini (Córdoba Capital) sufre una caída de -4,5 puntos en su aprobación.