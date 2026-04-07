El FMI alerta: Las stablecoins amenazan a las grandes empresas de pagos.

Las Stablecoins: Un Cambio Radical en el Mundo de los Pagos

Un reciente informe del FMI revela cómo las stablecoins están revolucionando el negocio de los pagos, ejerciendo presión sobre las instituciones financieras tradicionales a nivel global.

Las Stablecoins: De Experimento a Realidad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado que las stablecoins han dejado de ser un simple experimento en el ámbito cripto y han evolucionado para convertirse en una infraestructura real de pagos.

En su informe titulado «Stablecoins y el futuro de los pagos: evidencia desde los mercados financieros», se indica que estas criptomonedas son percibidas como un elemento transformador de la arquitectura de pagos global. Esto se evidencia también en el comportamiento de los inversores, quienes anticipan su crecimiento.

Impacto en el Mercado Financiero

La reciente aprobación del Clarity Act en Estados Unidos, que establece un marco regulatorio para las stablecoins, provocó una notable caída del 18% en el valor de mercado de empresas de pagos tradicionales, equivalente a aproximadamente 300.000 millones de dólares.

Esto refleja cómo los actores financieros ven a las stablecoins como competencia directa frente a los sistemas convencionales.

Stablecoins como Infraestructura Alternativa

El verdadero motor detrás de esta transformación es que las stablecoins no son solo un nuevo tipo de dinero digital; son una estructura alternativa. A diferencia de los sistemas tradicionales, que dependen de intermediarios, las stablecoins funcionan en blockchains públicas. Esto permite transferencias directas entre usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios.

Este modelo fomenta la competencia en el sector de pagos, ya que facilita la entrada de nuevos participantes sin la necesidad de costosas infraestructuras. Además, permite transacciones casi instantáneas a tarifas muchas veces menores a un centavo por dólar.

Las empresas dedicadas a los pagos transfronterizos son las que más se benefician, ya que este sector se ha caracterizado por altos costos y baja eficiencia.

Resiliencia de los Actores Tradicionales

A pesar de la creciente amenaza que representan las stablecoins, las grandes emisoras de tarjetas demuestran más resistencia gracias a sus redes establecidas. Las compañías que ya han adoptado soluciones relacionadas con criptomonedas son también las menos afectadas.

Medición del Uso de Stablecoins

El FMI señala que cuantificar el uso real de las stablecoins como medio de pago es complicado, pues menos del 10% de las transacciones en blockchain son interacciones genuinas entre usuarios. Sin embargo, el impacto que están generando ya es palpable en los mercados financieros.

Crecimiento e Impacto en Latinoamérica

Durante 2025, las transacciones con stablecoins superaron los 33 billones de dólares, representando un aumento del 72% respecto al año anterior. En Latinoamérica, especialmente en Argentina y Brasil, se han convertido en una herramienta para resguardarse de la volatilidad monetaria, un fenómeno común en naciones con alta inflación y restricciones cambiarias.

Según el FMI, las stablecoins son más que una simple innovación financiera; representan una solución a las ineficiencias que los sistemas tradicionales no han logrado resolver.