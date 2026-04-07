Faustino Oro busca el título de Gran Maestro en Menorca

El prodigio del ajedrez argentino, Faustino Oro, inicia su viaje en el Abierto de Menorca, donde tiene la oportunidad de alcanzar su tan ansiada tercera norma para convertirse en Gran Maestro.

Faustino Oro, talentoso maestro internacional de apenas 12 años, arranca este martes su participación en la quinta edición del Abierto de Menorca. Este evento, que se desarrolla en el Hotel Marsenses Paradise Club de Ciutadella, se convierte en un hito determinante para el ajedrez argentino, con la meta de Oro puesta en conseguir su tercera norma para obtener el prestigioso título de Gran Maestro.

Un Torneo de Alto Nivel

El Abierto se lleva a cabo bajo un sistema suizo que incluye nueve rondas, concluyendo el 12 de abril. El evento presenta un nivel competitivo excepcional, destacando la participación de reconocidas figuras del ajedrez como el ruso Volodar Murzin, el estadounidense Abhimanyu Mishra y el español Alexei Shirov, quienes lideran el ranking internacional con sus altos puntajes Elo.

Retos y Oportunidades en el Camino al Éxito

Además, el argentino Tomás Sosa se encuentra entre los competidores, añadiendo un elemento local al torneo. La calidad de los oponentes hace de este evento una de las citas más importantes en el calendario ajedrecístico del momento.

El Ascenso de Faustino Oro

Oro comenzó su andadura en el ajedrez hace seis años y ha mostrado un progreso notable. En su reciente participación en el Abierto Aeroflot de Moscú, finalizó entre los 30 mejores, destacándose por su rendimiento ante verdaderos grandes maestros.

Compromiso Internacional

En un hito adicional, Faustino fue seleccionado para formar parte del equipo olímpico argentino que competirá en septiembre en Samarcanda, Uzbekistán. Será uno de los jugadores titulares representando al país en un torneo de gran relevancia internacional.

La Delegación Argentina

La representación nacional se completa con los ajedrecistas Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa. El desempeño de Oro en Menorca es objeto de atención por parte de la comunidad ajedrecística, que espera ansiosa un nuevo capítulo histórico para el deporte en Argentina.