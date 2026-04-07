Maternidad: El arrepentimiento que atrapa a las mujeres

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### «El Otro Rostro de la Maternidad: Historias de Arrepentimiento»

#### Aunque el amor por sus hijos es innegable, muchas madres enfrentan el dilema del arrepentimiento en su rol materno. Descubre sus historias y reflexiones.

Carmen ama a su hijo de 10 años, pero, si pudiera regresar en el tiempo, dice que nunca habría decidido ser madre.

“La maternidad me ha costado mi salud, tiempo, dinero y energía”, sostiene. “El costo es alto y las consecuencias son duraderas”. Esta docente de unos 40 años forma parte de un grupo menos visible de mujeres que se sienten arrepentidas por su maternidad, un sentimiento que a menudo permanece en silencio.

Voces en Silencio

Carmen comparte que su arrepentimiento solo surgió en una conversación anónima en un foro para madres, donde algunas escucharon, pero otras la miraron como “si fuera un monstruo”. La presión y sacrificio que conlleva la maternidad son retratados con crudeza en la película If I Had Legs I’d Kick You, donde la actriz Rose Byrne interpreta a una madre sobrepasada por las exigencias de criar a su hija.

La Carga Invisible

“La maternidad no se detiene, ni siquiera en los días difíciles. Una personita depende de ti”, expresa Carmen. La actriz Byrne captura esa lucha desgastante en su papel, un sentimiento con el que muchas madres se conectan. “Es devastador ser madre”, reflexiona Carmen, aunque no deja de mencionar la alegría que siente al hablar de su hijo, Teo.

“Teo es un niño increíble y lo amo profundamente”, afirma Carmen, quien reconoce que sus sentimientos de arrepentimiento no tienen nada que ver con su amor por él.

No es Falta de Amor

La psicoterapeuta Anna Mathur resalta que el arrepentimiento materno rara vez implica una falta de amor. Más bien, está relacionado con sensaciones de frustración, agotamiento e incluso aislamiento. Carmen siente una carga enorme en el objetivo de criar a un “buen ciudadano”, prometiendo que su hijo nunca experimentaría la falta de atención que ella padeció de niña.

Las Realidades de la Maternidad

Proveniente de un entorno disfuncional, Carmen inicialmente encontró alegría al convertirse en madre. Sin embargo, la situación se tornó complicada cuando Teo mostró signos de retraso en su desarrollo, modificando su rutina cotidiana en una constante preocupación. “Me llenó de culpa y ansiedad”, recuerda.

Por suerte, han pasado los peores momentos, pero el estrés acumulado afectó su salud física, generándole una enfermedad autoinmune.

Conexiones en Red

A medida que Carmen se sumaba a grupos de apoyo, comenzó a comprender que no estaba sola. El grupo de Facebook “Me arrepiento de haber tenido hijos” cuenta con más de 96,000 miembros compartiendo experiencias similares. A pesar de los momentos difíciles, muchas mujeres explican cómo el amor hacia sus hijos es innegable, pero la carga de la maternidad a menudo resulta abrumadora.

Una madre australiana del grupo dice: “La maternidad está llena de momentos hermosos, pero no compensan la libertad que perdí”. Este sentimiento es común en varias mujeres que se sienten atrapadas entre sus deseos y la realidad de ser madre.

Desafiando Estigmas

La socióloga Orna Donath advierte que muchas madres se sienten presionadas por la idea de que el arrepentimiento está relacionado con la negligencia. Sin embargo, la realidad es más compleja, y muchas expresan decepción al notar que la maternidad no se asemeja a la versión idealizada que la sociedad les había presentado.

Reflexiones Finales

Para algunas, el arrepentimiento es temporal y se reduce con el apoyo emocional adecuado; para otras, se convierte en una huella permanente. “El sacrificio de ser madre es eterno”, dice Carmen, quien ha encontrado formas de cuidar de sí misma mientras educa a su hijo.

Por fin pudo poner límites y priorizar su bienestar. Conectar con Teo al final de cada día al recostar juntos en la cama le recuerda que, a pesar de sus luchas, hay momentos de amor incondicional. “Ya no me siento como un monstruo”, concluye.