Descubren «trampas de frío» con hielo de 1.500 millones de años

A más de 50 años desde la última vez que un ser humano pisó la Luna, la atención de la comunidad espacial se centra en el enigmático Polo Sur. Este misterioso destino atesora secretos que podrían ser cruciales para la supervivencia de nuestra especie más allá de la Tierra.

Un Hielo Antiguo en el Corazón de la Luna

Una investigación reciente publicada en la revista Nature Astronomy ha revelado que los polos lunares acumularon hielo de manera continua durante más de 1.500 millones de años. Este descubrimiento se debe a un equipo liderado por el profesor Oded Aharonson del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel, que identificó las «trampas de frío» en la superficie lunar.

Las Trampas de Frío de la Luna

Estos cráteres profundos, que mantienen temperaturas inferiores a -160 °C, crean un entorno donde el agua no solo se deposita, sino que puede persistir sin evaporarse. Este fenómeno se debe a la inclinación mínima del eje lunar, que provoca que en los polos el Sol se mantenga cerca del horizonte, generando sombras permanentes.

Una Historia de Transformación

Paradójicamente, la Luna no siempre fue tan recta. Antiguamente, su inclinación era mayor, lo que permitía que más áreas se expusieran a la luz solar. A medida que su eje se estabilizó, se fue creando una red de cráteres en la oscuridad, donde las posibilidades de acumular hielo aumentaron.

«Hemos descubierto que las regiones que se volvían oscuras más pronto tendían a acumular más hielo», comenta Aharonson. Esto sugiere que el agua pudo haber llegado a la Luna de manera continua, ya sea a través de impactos de asteroides o actividad volcánica interna.

La Guía para las Misiones Artemis

Este avance proporciona a la NASA un mapa invaluable para futuras exploraciones. Con el Lunar Reconnaissance Orbiter, se han analizado cráteres oscuros utilizando luz ultravioleta para identificar las áreas más prometedoras para la recolección de hielo.

Curiosamente, no todos los cráteres conocidos son igual de prometedores. El cráter Shackleton, que fue sombra durante 3.500 millones de años, solo se convirtió en una trampa eficiente hace 500 millones. En contraste, otros cráteres más antiguos, como el Haworth, se perfilan como los principales lugares a explorar.

La Importancia del Hielo Lunar

El hielo en la Luna no representa solo un recurso para beber, sino también una fuente de energía. Al descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, podría facilitar el desarrollo de combustible de cohetes, abriendo nuevas rutas para misiones tripuladas a Marte.

Agua Lunar: Un Recurso Finito

A pesar de las estimaciones que sugieren que las reservas en el Polo Sur podrían superar las 600 millones de toneladas, expertos de la NASA advierten que el agua lunar es un recurso «finito». A diferencia de la Tierra, donde el ciclo del agua es constante, el agua en la Luna se considera un recurso fósil, acumulado durante más de 1.500 millones de años.

El Futuro de la Exploración Lunar

Los desafíos de la minería lunar son significativos. Extraer hielo de los cráteres, donde las temperaturas son extremas y el entorno es hostil, requerirá innovaciones tecnológicas. Entre ellas, métodos de extracción térmica que permitan capturar el vapor de agua antes de que se disperse al espacio.

Se está explorando el uso de rovers equipados con taladros de perforación para recolectar y purificar el hielo, con el objetivo final de producir hidrógeno y oxígeno para futuras expediciones.

Consideraciones Éticas y Ambientales

La comunidad científica está en alerta. Sin un tratado global que regule la minería lunar, el futuro del hielo lunar podría comprometerse en las próximas décadas. Los efectos de la radiación solar y el impacto de micrometeoritos ya están reduciendo las reservas de agua, superando la tasa de acumulación natural.