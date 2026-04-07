Estacioneros critican aumento de tasas viales que encarece los combustibles

La reciente escalada en los precios del petróleo ha generado inquietud en el mercado argentino de combustibles, donde factores locales también juegan un papel crucial.

Precios en ascenso: El efecto del petróleo en Argentina

Las estaciones de servicio en Argentina han lanzado un nuevo aviso sobre el encarecimiento de los combustibles, destacando que, más allá de la presión internacional, influyen factores internos. De acuerdo con la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), las tasas viales impuestas por ciertos municipios son un elemento que encarece el precio final de la nafta y otros combustibles, lo que genera grandes diferencias entre regiones.

Tasas viales: Un impacto silencioso en el bolsillo del consumidor

Desde CECHA han señalado que las tarifas viales, que algunos municipios aplican a las estaciones de servicio, pueden representar un aumento del 4,5% sobre el precio final. «Este costo adicional no está incluido en el impuesto a los combustibles, pero se refleja directamente en el precio que paga el consumidor», explicaron desde la entidad.

La problemática se torna aún más evidente cuando se comparan precios en diferentes jurisdicciones. «El precio que un automovilista paga en una estación de servicio puede variar notablemente de un municipio a otro, simplemente por la carga tributaria que impone cada intendente», afirmaron.

Contexto internacional: Subidas de precios por la crisis global

Recientemente, el mercado internacional ha experimentado incrementos significativos en los precios del petróleo, alcanzando cifras como US$111,28 por barril para el Brent y US$112,30 para el WTI. Este aumento es resultado de las tensiones en Medio Oriente y podría agravar la presión inflacionaria en el país.

La realidad de un mercado bajo tensión

Un análisis del Fondo Monetario Internacional indica que el aumento en los precios de los combustibles alimenta riesgos inflacionarios a nivel mundial, lo que complementa la preocupación por la situación del suministro energético. Las asimetrías en la regulación local sólo complican aún más la situación para los consumidores argentinos.

Un llamado a la acción para resolver la distorsión local

CECHA ha alertado que, aunque reconocen el impacto del conflicto en Medio Oriente, no se puede ignorar el efecto de las tasas impositivas locales. «Es fundamental analizar no solo los costos internacionales, sino también las distorsiones que producen estos cargos en los precios finales», subrayaron.

La organización también destacó que la situación actual afecta tanto a los consumidores como a las estaciones de servicio. La disparidad en los precios, impulsada por tributos locales, perjudica la competencia y genera inequidad entre puntos de venta cercanos.

El futuro de los precios de combustibles en un entorno cambiante

A medida que la incertidumbre en Medio Oriente persiste, los inversores temen que esta crisis continúe aumentando los precios del petróleo. En este contexto, no solo es importante tener en cuenta los costos internacionales, sino también analizar cómo los factores locales afectan al precio final que paga el argentino en el surtidor.

A medida que avanza esta situación, el debate sobre la influencia de los factores impositivos y regulatorios en el costo de los combustibles sigue siendo relevante, marcando la pauta para un análisis más profundo en el futuro cercano.