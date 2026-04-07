Nuevo sistema para resolver reclamos a aerolíneas

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha lanzado un innovador sistema digital diseñado para facilitar los reclamos de los pasajeros ante aerolíneas por cancelaciones, demoras y reprogramaciones. Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución 188/2026, promete mejorar la experiencia de vuelo al ofrecer un canal más transparente y eficiente.

La nueva plataforma, que comenzará a operar en un plazo de 90 días hábiles, permitirá realizar reclamos de manera electrónica, gratuita y opcional. Su implementación busca no solo simplificar el proceso, sino también potenciar los derechos de los viajeros y detectar fallas en el servicio aéreo.

¿A Quiénes Abarca?

Este sistema abarcará tanto vuelos nacionales como aquellos internacionales con origen o destino en Argentina. En el caso de vuelos hacia Europa, los pasajeros podrán reclamar en el país de destino si se produce alguna demora.

Proceso de Reclamo Sencillo y Rápido

Para iniciar un reclamo, los usuarios podrán hacerlo a través de la página web de ANAC o utilizando códigos QR en lugares estratégicos. Una vez enviado, se generará un número de seguimiento y se asignará a un agente encargado de verificar la procedencia del reclamo.

Si el reclamo es aceptado, el pasajero recibirá una notificación y podrá optar por la resolución alternativa. Un conciliador, elegido del Padrón Nacional Digital de Conciliadores, tendrá un plazo de 10 días hábiles para convocar la primera audiencia.

Tiempos de Respuesta Expeditivos

El procedimiento completo se realizará en un máximo de 30 días hábiles y se permitirá hasta dos audiencias para llegar a un acuerdo. Los conciliadores estarán formados por abogados registrados que han recibido capacitación en el ámbito aéreo. Su nombramiento tendrá una validez de dos años, con posibilidad de reelección.

Obligaciones y Sanciones

Una vez alcanzado un acuerdo, este será sometido a la aprobación de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo. En caso de incumplimiento por parte de la aerolínea, se podrá iniciar un proceso administrativo. Los honorarios del conciliador solo serán cubiertos por la aerolínea si se logra un acuerdo.

Respuestas a Situaciones Críticas

La ANAC ha implementado esta medida como respuesta a la creciente problemática generada por Flybondi, una compañía con múltiples quejas sobre cancelaciones y respuestas inadecuadas a pasajeros. La situación ha afectado a aproximadamente 23,000 viajeros, lo que ha motivado a la ANAC a actuar para aliviar el malestar de los pasajeros.

Con esta nueva app, se espera fortalecer el sector aeronáutico al establecer un sistema de resolución de conflictos más ágil, seguro y predecible, beneficiando tanto a los viajeros como a las compañías aéreas.