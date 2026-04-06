Ofertas Exclusivas en Pasajes Aéreos para Argentinos

Aprovecha la nueva campaña de la aerolínea dominicana que ofrece hasta un 30% de descuento en tus vuelos internacionales. La promoción está vigente hasta abril de 2026, así que no dejes pasar esta oportunidad.

Arajet ha presentado su nueva oferta denominada Despegue Argentino, que brinda descuentos imperdibles en vuelos internacionales. Esta campaña, diseñada para el mercado argentino, permite a los viajeros disfrutar de precios más accesibles en sus boletos hacia diversos destinos internacionales. Los pasajeros podrán beneficiarse de esta promoción hasta el 8 de abril de 2026 utilizando el código promocional DESPEGARG, que ofrece hasta un 30% de descuento en la tarifa base.

¿Desde Dónde Puedo Volar?

La promoción es válida para vuelos internacionales que parten desde Mendoza (MDZ), Córdoba (COR), Rosario (ROS) y Buenos Aires/Ezeiza (EZE). Los pasajeros pueden elegir entre varias clases tarifarias: Basic, Classic, Comfort y Extra, lo que les permite personalizar su experiencia de viaje según sus necesidades. Esta oferta especial está disponible para vuelos que ocurran entre el 1 de mayo y el 15 de diciembre de 2026, condicionado a la disponibilidad de asientos.

Impulso a la Conectividad Internacional

Con la iniciativa Despegue Argentino, Arajet busca reafirmar su compromiso con el mercado argentino ofreciendo opciones más accesibles que permiten a los viajeros descubrir múltiples destinos internacionales, ya sea para disfrutar de unas vacaciones, visitar a familiares o realizar viajes de negocios.

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