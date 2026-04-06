Cachanosky: ‘Funcionarios buscan créditos privilegiados en banco estatal’

En medio de la controversia sobre las supuestas líneas de crédito preferenciales del Banco Nación, el economista Roberto Cachanosky lanza duras críticas a los funcionarios del gobierno actual por su aparente contradicción en el discurso.

El economista Roberto Cachanosky ha cuestionado abiertamente la postura del gobierno en relación con las líneas de crédito hipotecario ofrecidas por el Banco Nación. En un video compartido en sus redes sociales, Cachanosky declaró que «hay mucha motosierra y discursos de anarcocapitalismo, pero los funcionarios se abalanzan sobre los créditos privilegios de un banco estatal».

Contradicciones en el Discurso Político

El analista económico señala que los mismos funcionarios que se autodenominan anarcocapitalistas, en contra de un Estado intervencionista, no dudan en buscar estos créditos especiales que, según él, están destinados solo a un círculo privilegiado de la administración pública. «Como si no existiese una gran hipocresía detrás de su discurso», afirmó.

Cachanosky destacó que esta dinámica es aún más preocupante dado que muchos de estos funcionarios podrían no permanecer en sus cargos por mucho tiempo. «En este gobierno, la rotación de funcionarios es rápida; pueden ser despedidos o renunciar, pero mantendrán el beneficio del crédito», afirmó el economista.

Créditos Hipotecarios: Un Beneficio Exclusivo

El economista expone que, en este contexto, existen ciertos beneficios reservados exclusivamente para los funcionarios estatales. «Mientras ellos proclaman que el Estado debe desaparecer, no dudan en aprovechar estos privilegios que solo están al alcance de la ‘casta’ política», argumentó con vehemencia.

“Este privilegio está reservado para una elite que no duda en aprovecharlo, a pesar de su discurso sobre la eliminación de los privilegios”, concluyó Cachanosky, subrayando la desconexión entre las políticas impulsadas y la realidad en la que viven los funcionarios.