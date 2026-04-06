Trump advierte a Irán sobre una posible destrucción ‘en una noche’ a medida que se acerca el plazo

En medio de crecientes tensiones internacionales, el presidente de EE. UU., Donald Trump, lanzó una contundente advertencia sobre Irán, elevando la incertidumbre antes de un plazo crucial en las negociaciones.

Tensiones Crecientes en el Horizonte

Durante una conferencia de prensa el lunes por la noche, Trump hizo una declaración alarmante: «El país entero podría ser eliminado en una noche, y esa noche podría ser mañana». La advertencia llega cuando se aproxima el plazo estipulado por Washington para que Teherán reabra el Estrecho de Ormuz.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sumó presión a la situación, indicando que «hoy será el mayor volumen de ataques desde el inicio» de las operaciones, y anticipando un aumento de la actividad militar en los días venideros.

Operación de Rescate de un Piloto Militar

En otro desarrollo, Trump relató una vasta operación de rescate dirigida a un piloto militar estadounidense abatido por fuerzas iraníes. El presidente destacó que el oficial, a pesar de sus graves heridas, logró comunicarse con las fuerzas estadounidenses tras atravesar terrenos montañosos. Un total de 155 aeronaves, incluyendo bombarderos y cazas, participaron en esta misión compleja, que también incluyó tácticas para desorientar a las fuerzas iraníes.

Amenazas a los Medios de Comunicación

Trump también advirtió a un medio de comunicación sobre posibles acciones legales por la divulgación de información sensible relacionada con el incidente, sugiriendo que el divulgador enfrentaría consecuencias penales si no revela su fuente.

Irán Rechaza Ceasefire y Exige Paz Permanente

Mientras tanto, Irán ha desestimado una propuesta de alto el fuego de 45 días, exigiendo una finalización permanente del conflicto. Según la agencia estatal IRNA, Teherán transmitió su postura a EE. UU. a través de Pakistán, insistiendo en garantías de no ser atacado nuevamente.

El enviado diplomático iraní en El Cairo, Mojtaba Ferdousi Pour, expresó que la confianza en la administración de Trump ha menguado, en vista de las hostilidades previas.

Continuación de los Ataques en la Región

A medida que las tensiones se intensifican, se han reportado nuevos ataques por parte de Israel y EE. UU. en Irán, resultando en la muerte de más de 25 personas, aunque estas cifras no han podido ser verificadas independientemente. Uno de los ataques afectó a un centro tecnológico en la Universidad Sharif de Tecnología de Teherán, sancionada por varios países por sus vínculos con el programa militar de Irán.

Israel también destruyó un importante complejo petroquímico en el campo de gas natural de South Pars, eliminando a dos comandantes de la Guardia Revolucionaria, lo que considera un golpe significativo a la economía iraní.

Trágicas Estadísticas de la Guerra

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, más de 5,200 personas han perdido la vida en todo Medio Oriente, con 3,546 decesos en Irán, 1,497 en Líbano y cifras menores en otros países. Estos datos, compilados por AFP, deben considerarse aproximados debido a la falta de verificación independiente.