Hugo Alconada Mon: ‘Cuando Adorni habla, todos terminan en la cárcel’

Nuevo giro en el caso $LIBRA: la investigación revela una red de comunicaciones entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, poniendo en jaque la versión oficial del colapso de la criptomoneda.

Un Diálogo Revelador

Durante la reciente emisión del programa de Jonatan Viale, el periodista Hugo Alconada Mon destapó un intercambio de mensajes clave entre Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, justo antes y después de la promoción del token $LIBRA. Alconada Mon destacó que estas comunicaciones se produjeron en momentos críticos, incluso una vez Finalizado el anuncio de Milei.

La Noche de San Valentín: Un Encuentro Significativo

Según reportes, ambos hermanos Milei y Novelli se encontraron en la Quinta de Olivos en la noche del 14 de febrero de 2025, junto a Manuel Adorni. Este encuentro fue la antesala del lanzamiento que marcaría el destino de miles de inversores.

El Ascenso y Caída del $LIBRA

En cuestión de minutos tras su lanzamiento, la criptomoneda $LIBRA, presentada como parte de una iniciativa para financiar empresas argentinas, vio su valor dispararse de cero a 5,20 dólares. Sin embargo, esto se vio empañado tras una caída abrupta de más del 80%, dejando a entre 50,000 y 74,000 inversores con pérdidas significativas, mientras unos pocos lograron ganancias multimillonarias.

Un Esquema Controversial

La operación estuvo marcada por la clásica maniobra de «pump and dump», donde los desarrolladores liquidaron su participación justo antes de la caída. Esto dejó en evidencia la fragilidad del proyecto y la falta de protección para los inversores.

La Defensa de Milei y las Investigaciones Posteriores

Tras la caída, Milei eliminó su mensaje promocional, pero las investigaciones comenzaron a contradecir su alegación de desconocimiento sobre el proyecto. Según el empresario Hayden Mark Davis, hubo un acuerdo previo con el entorno de Milei, lo que pintó una imagen diferente a lo que la presidencia había reportado.

Comunicación y Coordinación entre los Actores Clave

El análisis del celular de Novelli fue crucial en la investigación, revelando documentos que sugieren que él estuvo involucrado en la promoción del token desde sus inicios. Este teléfono contenía un acta de “oferta irrevocable” que se remonta a hace tres meses antes del lanzamiento, indicando un pago de 1,550,000 dólares para intermediarios y una estructura de compensación vinculada a la promoción de $LIBRA.

El Impacto Judicial y Parlamentario

El caso se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, con el fiscal Eduardo Taiano impulsando diligencias investigativas esenciales. Además, la creación de una comisión investigadora en el Congreso ha ampliado el alcance de los interrogatorios a funcionarios del gobierno, aumentando la presión sobre Milei y su círculo cercano.

Un Escándalo de Grandes Dimensiones

El colapso del $LIBRA ha sido descrito como uno de los más acelerados y devastadores de la historia del mercado cripto. Con denuncias que abarcan más de un centenar en EE.UU. y el creciente interés de la justicia argentina, la trama sigue en desarrollo, llevando a cuestionar la transparencia de la administración actual.