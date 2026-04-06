Suben los precios en abril: lo que Córdoba debe saber

El reciente incremento del 8% en las tarifas de Aguas Cordobesas ha reavivado las críticas y el debate sobre los servicios públicos en Córdoba. Consumidores y opositores cuestionan el impacto de estos aumentos en la economía familiar.

La empresa Aguas Cordobesas ha implementado un aumento del 8% en sus tarifas, lo que ha generado un intenso debate sobre el costo de los servicios públicos en la provincia. Este incremento se suma a una serie de ajustes mensuales que ya han afectado las facturas de los usuarios.

Cristina Barrientos, representante de la empresa encargada de la potabilización y distribución del agua en la capital cordobesa, indicó que este ajuste se sitúa por debajo del 10% de inflación registrado en el mismo periodo. No obstante, la medida ha suscitado protestas por su repercusión en las economías familiares.

Críticas a la Gestión de Tarifas

En este contexto, Juan Negri, integrante del organismo regulador, no dudó en manifestar su descontento en una entrevista reciente con Punto a Punto Radio. “La percepción del usuario es clara: el gobierno provincial parece estar más alineado con los intereses de las empresas que con los de la ciudadanía”, cuestionó.

Detalles sobre la Composición Tarifaria

Negri también resaltó la complejidad de la tarifa, mencionando que los usuarios asumen un 16% por sobretasa municipal, además del canon provincial y otros impuestos. “La situación es insostenible; la población está al límite”, advirtió.

Impacto en la Comunidad

El dirigente reprochó que los incrementos de tarifas superan el crecimiento de precios, haciendo énfasis en que los usuarios sienten que la calidad de las obras y del servicio no ha mejorado. “Aguas Cordobesas ha estado por encima de la inflación sin ofrecer mejoras en sus servicios”, afirmó.

La Necesidad de una Revisión Profunda

Negri concluyó insistiendo en la urgencia de reevaluar el sistema de tarifas y establecer prioridades para los usuarios. “Es crucial que se explique cómo se componen las tarifas y que se garantice la calidad del servicio”, expresó, subrayando la creciente preocupación en la ciudadanía.