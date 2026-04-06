Nación apoya al Chaco con fondos para reducir deuda en dólares

El Gobierno de la Nación ha confirmado su apoyo financiero al Chaco para ayudar a manejar sus compromisos de deuda en dólares. Esta asistencia busca reducir la presión sobre las finanzas provinciales y asegurar el cumplimiento de obligaciones inminentes.

En una reunión llevada a cabo en la Casa de Gobierno provincial, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, se reunió con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Esta colaboración se desencadenó tras las gestiones del gobernador Leandro Zdero.

Fondos Destinados a Vencer Deuda en Dólares

Los recursos otorgados estarán dirigidos principalmente a la cancelación de un bono internacional en dólares, uno de los compromisos más importantes del Chaco.

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Para facilitar esto, el Chaco accederá a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%. Esta opción permite a la provincia mejorar su posición frente a otras alternativas de financiamiento más costosas.

Desde el Ministerio de Hacienda se enfatizó que esta deuda fue emitida durante la administración de Domingo Peppo y reestructurada bajo la gestión de Jorge Capitanich, que había llevado a un eventual default.

Alivio en Tiempos Difíciles

Durante el encuentro, Abraam subrayó que este adelanto será crucial para afrontar pagos significativos este año, que incluyen obligaciones en moneda extranjera y ayudará a reducir la tensión financiera de la provincia.

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Se aclaró que la situación del Chaco no es única, sino que forma parte de un panorama más amplio que afecta a múltiples provincias que enfrentan dificultades para acceder al crédito.

Guberman destacó que el objetivo de este esquema de asistencia es ofrecer financiamiento más accesible y proyectar estabilidad, sin imponer condiciones restrictivas sobre las provincias. Además, confirmó que este mecanismo se ampliará a otros distritos, con desembolsos progresivos.

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Plan de Ordenamiento y Cumplimiento de Pagos

Desde el Gobierno provincial se destacó que esta ayuda se integra en un proceso de ordenamiento financiero iniciado a finales de 2023, orientado a mantener el cumplimiento de obligaciones sin comprometer las operaciones del Estado.

Este apoyo del gobierno nacional garantizará los pagos de la deuda a corto plazo, en un contexto donde los costos de financiamiento en el mercado siguen siendo elevados.