Trump amenaza con encarcelar a periodista para revelar fuente de informe sobre segundo aviador desaparecido

En un giro dramático, Donald Trump ha lanzado una advertencia a los medios que informaron sobre la desaparición de un piloto estadounidense tras ser abatido en Irán, insinuando que podrían enfrentar acciones legales si no revelan sus fuentes.

Un piloto estadounidense gravemente herido logró esconderse en una grieta montañosa para evadir la captura, siendo finalmente rescatado por un equipo de recuperación que enfrentó fuego intenso. Trump confirmó el rescate el domingo, pero las tensiones aumentaron tras la revelación en prensa sobre el incidente.

La Búsqueda del Filtrador

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump expresó que su gobierno está en la búsqueda del «filtrador» que compartió la información sobre el piloto desaparecido. Aseguró que esta divulgación puso en riesgo la vida del aviador al informar a Irán sobre la situación.

“El reporte dejó claro que ‘tenemos uno y hay alguien desaparecido’. Ellos no sabían que alguien estaba perdido hasta que este filtrador proporcionó la información,” declaró Trump. El mandatario añadió que planean dirigirse a la empresa de medios que publicó la información, exigiendo que revelen su fuente bajo la amenaza de enfrentar consecuencias legales.

Controversia en la Administración Trump

En sus esfuerzos por controlar la narrativa mediática, Trump ha aumentado sus ataques a las organizaciones periodísticas que no coinciden con su visión. En enero, el hogar de la periodista de The Washington Post, Hannah Natanson, fue inspeccionado por el FBI tras su investigación exhaustiva sobre la supervisión de Trump sobre las agencias federales, que involucró a más de 1,000 fuentes anónimas.

La Casa Blanca no especificó sobre qué medio estaba hablando Trump, pero un funcionario indicó que una investigación está en curso.

Defensa de los Derechos Periodísticos

Seth Stern, de la Freedom of the Press Foundation, defendió a la prensa afirmando que “los periodistas no trabajan para el gobierno y su derecho a publicar filtraciones está protegido por la Primera Enmienda. A pesar de los esfuerzos de Trump, esta ley sigue vigente y no desaparece al mencionar ‘seguridad nacional’. Si el gobierno quiere mantener secretos, debe ser su responsabilidad, no de los periodistas.”