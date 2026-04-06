ARCA Actualiza el Monotributo: Cuotas Superan los $100,000

Desde abril de 2026, las nuevas escalas del monotributo afectan a miles de contribuyentes en Argentina, aumentando las cuotas mensuales y presionando sus finanzas. Te contamos qué sectores están más afectados y qué alternativas tienen para adaptarse a este nuevo panorama.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado una importante actualización en los valores del monotributo, que afecta a una amplia gama de contribuyentes a nivel nacional. Este ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ha llevado a incrementos que en algunos casos superan los $100.000 mensuales, obligando a muchos profesionales autónomos y pequeños comerciantes a recalibrar sus gastos.

Detalles del Nuevo Ajuste en el Monotributo

Desde la aplicación de las nuevas escalas en marzo de 2026, los montos se han actualizado de forma semestral, reflejando la situación inflacionaria de la economía. A partir de la categoría E, los contribuyentes enfrentan cuotas que superan los seis dígitos, lo que se ha convertido en una presión significativa sobre sus finanzas personales.

Categorías con Cuotas Mensuales por Encima de los $100.000

Específicamente, aquellos que se encuentran en la categoría E, con ingresos anuales de hasta alrededor de $30 millones, deben abonar más de $102.000 al mes. En la categoría F, las cifras superan los $129.000, y avanzando hacia la categoría K, los montos pueden llegar a exceder el millón de pesos mensuales, particularmente para prestadores de servicios.

Objetivo de Actualización de ARCA

La intención de ARCA es actualizar el régimen para mantenerlo alineado con la realidad económica actual, reflejando un incremento del 14,28% fundamentado en la inflación del segundo semestre de 2025. Este sistema permite a los contribuyentes integrar en una sola cuota el pago del IVA, el impuesto a las ganancias y los aportes previsionales, lo cual facilita el cumplimiento fiscal.

Alternativas para los Contribuyentes Afectados

Frente a este nuevo escenario, muchos contribuyentes evalúan diversas opciones, como revisar su categoría tributaria, analizar planes de pago o incluso considerar el traslado al régimen general. Es fundamental que los monotributistas accedan a la plataforma oficial utilizando su clave fiscal para verificar su situación actual y, de ser necesario, consultar con un profesional para definir la mejor estrategia a seguir.