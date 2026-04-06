Malena Pichot revela que la ‘Propofest’ se inspiró en ‘Viudas negras’

La creadora de la aclamada serie comparte detalles sorprendentes sobre su inspiración, que reflejan inquietantes realidades del mundo médico.

Un Giro Inesperado en la Trama

Malena Pichot, conocida por su papel protagónico en Viudas Negras, ha sorprendido al público al desvelar que la idea original de su serie era radicalmente diferente a la que conocemos hoy. En lugar de enfocarse en la amistad y la comedia negra, la premisa inicial giraba en torno a una anestesista cuyo sueño se convierte en pesadilla tras ser atrapada robando fármacos del hospital.

Reflejo de la Realidad

Este guion perdido encontró un eco inquietante en el reciente escándalo conocido como «Propofest«, que salió a la luz en febrero de 2026. La historia de Pichot, que exploraba el abuso de insumos médicos, se vio retratada en los titulares tras el descubrimiento de una red de médicos involucrados en el desvío de potentes anestésicos de hospitales como el Rivadavia y el Italiano.

Una Tragedia Relacionada

El caso saltó a las portadas tras la trágica muerte del residente Alejandro Zalazar y la posterior confesión de Delfina «Fini» Lanusse, quien reveló su relación con el consumo de drogas. Aunque estos eventos son independientes, la similitud entre ambas narrativas es escalofriante: el abuso de confianza dentro del ámbito sanitario y el acceso a sustancias peligrosas.

La Evolución de «Viudas Negras»

Con el tiempo, Viudas Negras evolucionó hacia una exploración de la amistad tóxica y la vida de dos mujeres (interpretadas por Pichot y Pilar Gamboa) que deben enfrentar su oscuro pasado. Sin embargo, el eco del antiguo guion sobre anestesistas resuena con fuerza en el contexto actual. Pichot ha utilizado su astucia y humor para iluminar una verdad que, de manera inquietante, se validó en la vida real antes de que el escándalo de «Fini» estallara.