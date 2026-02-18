Próximas Películas: ¡Descubre lo Nuevo en la Pantalla!

Del 19 al 25 de febrero, las salas de cine de Argentina se llenarán de magia con una nueva edición de La Fiesta del Cine. Esta iniciativa le permite al público disfrutar de sus películas favoritas a solo $4.000, buscando revivir la experiencia colectiva de ver cine en pantalla grande.

Una Propuesta Cultural Accesible

Este evento, que ha demostrado ser un éxito en sus ediciones anteriores, está diseñado para atraer tanto a espectadores habituales como a aquellos que no visitan el cine desde hace tiempo. Además de funciones 2D y 3D a precios promocionales, habrá descuentos en combos de pochoclos y bebidas, convirtiendo esta fiesta en una alternativa cultural atractiva para todos.

Programación Variada para Todos los Gustos

La programación incluye obras para todos los públicos, desde clásicos que han dejado huella hasta los estrenos más esperados. Se ofrecerán reestrenos especiales, películas que aún están en cartelera y estrenos que llegarán justo durante esta semana.

Clásicos que Regresan a la Pantalla Grande

Entre los reestrenos destacan auténticas joyas del cine como Casablanca y Lo que el viento se llevó, que invitan a los aficionados a redescubrir estas obras maestras en un entorno cinematográfico único. También se proyectarán comedias románticas icónicas como Notting Hill y la aclamada trilogía de Richard Linklater: Antes del amanecer y Antes del atardecer.

Nuevas Propuestas y Éxitos Recientes

La oferta también incluye exitosas producciones recientes como Barbie y Lilo y Stitch, así como thrillers explosivos como F1, El Descenso y El Conjuro 4, asegurando que haya opciones para todos los gustos y edades.

El Cine Argentino También Presente

La Fiesta del Cine se enriquece con el regreso de Homo Argentum, uno de los títulos más destacados de la producción nacional, que vuelve a las salas tras un exitoso desempeño previo. Además, coincidirá con el estreno de nuevas películas como Líbranos del mal y ¿Está funcionando esto?, brindando la oportunidad de descubrir novedades en el mundo del cine.

Promociones Adicionales y Experiencias Premium

Más allá de las entradas a $4.000, los cines ofrecerán precios especiales para formatos premium, como salas 4D y pantallas de gran formato, además de promociones en el candy bar. Se podrá consultar el listado completo de salas participantes en la web oficial del evento.

Una Invitación a Reencontrarse con el Cine

Con una mezcla de nostalgia, grandes obras y novedades, **La Fiesta del Cine** se convierte en la oportunidad perfecta para redescubrir la magia del cine en compañía, disfrutando de una experiencia inigualable en la sala oscura.