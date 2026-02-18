Impactantes vínculos entre firmantes e imputados en el escándalo de los seguros

En una investigación que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino, surgen pruebas de un sofisticado esquema de desvío de fondos hacia empresas fantasma en el extranjero.

Transferencias sospechosas

El escándalo gira en torno a Juan Pablo Beacon, abogado de confianza del tesorero, Pablo Toviggino, quien habría organizado transferencias internacionales de dinero desde las agencias de cobro de la AFA hacia sociedades fantasma en Miami y otros lugares, bajo la apariencia de servicios de consultoría. Se alega que el objetivo de estas operaciones era redirigir parte del dinero perteneciente a la Asociación.

El clandestino recorrido del dinero

Una vez realizadas las transferencias, el financista conocido como «Fiño», cuyo oficina se ubicaba en Corrientes 456, piso 3, entregaba el efectivo en Buenos Aires a Beacon, después de descontar comisiones y retenciones. Este efectivo se distribuía en las oficinas de Lavalle 1718, donde se recolectaban los fondos provenientes de la AFA.

Vínculos con un fraude mayor

La pesquisa también sugiere un posible nexo con el fraude de seguros por el que están procesados el expresidente Alberto Fernández y otros colaboradores. Existen coincidencias geográficas y documentales que podrían vincular ambos casos.

Recomi S.A.: la sociedad en el centro de la trama

En el epicentro de este escándalo se encuentra Recomi S.A., una empresa que ha facturado numerosos servicios a la AFA. Constituidas en 2015, la propiedad y dirección de la firma se trasladó en 2016 a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, quienes están también vinculados a la causa de los seguros. En junio de 2022, su dirección cambió nuevamente, esta vez a Juan Pablo Beacon y Cristian Brian Prendes, actual vocal del Comité Ejecutivo de la AFA.

Un panorama cada vez más complejo

Los indicios apuntan a que los Rosendi podrían haber intervenido en el origen de los fondos que “Fiño” proporcionaba. Sus operaciones se desarrollaron en un mismo inmueble, lo que añade una nueva capa al entramado de conexiones que rodean a este escándalo.

La red de cooperativas

Según la investigación judicial, el dinero en cuestión podría haberse lavado a través de cooperativas de trabajo como 7 de Mayo e Irigoin, las cuales emitían facturación apócrifa para encubrir el origen ilícito de los fondos. Estas entidades, manejadas por Alfredo Del Corro, socio de los Rosendi, posiblemente facilitaron pagos a funcionarios a cambio de favores.

Los Rosendi y la conexión con el fraude

Otro dato relevante es la empresa Processing Data Argentina S.A., que también ha sido mencionada en el escándalo de seguros. Con conexiones en el manejo de fondos de terceros, su directorio incluye a miembros de la familia Rosendi, sugiriendo más entrelazamientos en esta red de corrupción.

Las sociedades de activos virtuales

Dos de las empresas vinculadas a los Rosendi, Totalpayments S.A. y Totalcrypto S.A., operan como proveedores de servicios de activos virtuales y comparten domicilio con otras entidades cuestionadas, lo que hace que el entramado sea aún más sospechoso.