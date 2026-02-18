Gemini: ¡Importa tus chats de ChatGPT y Copilot sin perder historial!

La nueva funcionalidad de Google Gemini permite a los usuarios transferir fácilmente sus conversaciones desde ChatGPT, asegurando que la experiencia y el contexto no se pierdan en el proceso.

Google ha lanzado una innovadora función en Gemini que permite importar conversaciones desde ChatGPT o Copilot. Esta herramienta brinda a los usuarios la oportunidad de migrar su historial sin perder información ni contexto, lo que resulta fundamental para aquellos que dependen de estos asistentes para sus proyectos.

A partir de ahora, quienes usen otros asistentes de IA pueden hacer el cambio a Gemini sin preocuparse por tener que comenzar desde cero, lo que garantiza una transición fluida en su trabajo o consultas.

Pasos para Importar Tu Historial de Conversaciones

El proceso para portar tus interacciones es sencillo:

1. Descarga el historial desde ChatGPT en tu dispositivo.

2. Accede a Gemini desde tu computadora.

3. Haz clic en el ícono «+» en la parte inferior.

4. Selecciona la opción «Import AI Chats».

5. Carga el archivo exportado.

Adicionalmente, también es posible realizar el procedimiento desde el menú de configuración avanzada de Gemini, donde hallarás la opción para importar conversaciones desde otros asistentes.

El sistema te pedirá autorización para vincularse con ChatGPT y transferir las conversaciones seleccionadas, asegurando que tú mantengas el control sobre la información que deseas migrar.

La Importancia de la Continuidad en el Uso de Asistentes Inteligentes

Esta nueva función es esencial para aquellos que emplean la inteligencia artificial como apoyo en sus tareas profesionales o educativas, ya que permite conservar todo el trabajo acumulado a lo largo de los meses.

Google tiene como objetivo que Gemini se convierta en un asistente integral, capaz de recibir información de diversas fuentes y brindar soporte a los usuarios en proyectos de largo plazo.

En la actualidad, la función está en fase de prueba, con planes de expansión en los próximos meses.