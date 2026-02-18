Texas en Vivo: Resultados de Encuestas entre Abbott e Hinojosa – Actualizaciones del 18 de Febrero

El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado sobre un notable descenso de las temperaturas, que podría sorprender a más de uno. Esta semana, el clima cálido comenzará a despedirse, dando paso a días más frescos.

Un descenso que se siente

Según el pronóstico, las temperaturas podrían bajar hasta 10 grados a partir del domingo, con frentes fríos que se extenderán hasta la madrugada del martes 24. El clima caluroso que disfrutamos hoy se mantendrá hasta el sábado, pero los cambios ya están en camino.

¿Cómo será el clima en las principales ciudades?

Austin

En Austin, las temperaturas máximas variarán de 76°F (24,4°C) el sábado a solo 65°F (18,3°C) el domingo. La transición será evidente, así que es recomendable abrigarse.

San Antonio

Por otro lado, en San Antonio, se anticipa un descenso similar, con máximas que pasarán de 79°F (26°C) el sábado a 66°F (18,8°C) el domingo. Los habitantes deberán prepararse para un fin de semana más fresco y posiblemente lluvioso.

Un respiro para la siguiente semana

Las buenas noticias llegan entre martes y miércoles, con el regreso de las temperaturas cálidas. Nos esperan días agradables tras el paso de este frente frío, ofreciendo un respiro en medio del clima cambiante.