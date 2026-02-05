Proyecciones del Dólar e Inflación para 2026: Análisis de Consultoras del Banco Central

La inflación del primer mes de 2026 superará la barrera del 2%, según las proyecciones de las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

Las previsiones actuales indicarán un Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de 2,4%, al igual que la inflación núcleo, de acuerdo a las estimaciones más recientes. Este dato será oficializado por el INDEC el próximo 10 de febrero, manteniendo la metodología de cálculo previa tras la controversia de cambios anunciados el año pasado.

Proyecciones para los próximos meses

Los analistas predicen que la inflación se moderará ligeramente en febrero, con un 2,1%, y alcanzará un leve aumento de 2,2% en marzo. Sin embargo, se anticipa una tendencia descendente en los meses siguientes, decreciendo a 1,9% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio.

Cambio de divisas y su impacto

En cuanto al tipo de cambio, las estimaciones apuntan a un promedio de $1.475 por dólar para febrero, proyectándose que alcance los $1.750 para diciembre, lo que supondría una variación interanual del 20,9%. Además, la tasa de desocupación abierta para el último trimestre de 2025 se estimó en 6,7%.

Actividad económica y pronósticos de crecimiento

Las consultoras también prevén un leve crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,1% en el último trimestre de 2025, con proyecciones de crecimiento de 0,9% y 1,0% para el primer y segundo trimestre de 2026, respectivamente. En este contexto, se espera un crecimiento real estimado del PBI de 3,2% superior al promedio de 2025.

Comercio exterior y superávit proyectado

En el ámbito del comercio exterior, se pronostica un superávit anual de US$ 11.175 millones, lo que podría ayudar a mejorar la situación económica general del país.