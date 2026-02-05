Pablo Moyano advierte: «La CGT podría derogar la reforma laboral»

La CGT desafía al Gobierno: “Podemos frenar la reforma laboral”

El sindicalista Pablo Moyano aseguró en radio Futurock que la Confederación General del Trabajo (CGT) está dispuesta a detener la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo, cuestionando el papel de los gobernadores en esta discusión.

Durante su intervención, el líder de Camioneros manifestó que “la CGT puede voltear la reforma laboral”, haciendo referencia a experiencias previas con reformas en la historia argentina. “Esto ya lo vivimos con la famosa ley Banelco y también con la reforma de Macri”, recordó, advirtiendo que el respaldo sindical es crucial para el futuro del proyecto.

Los Gobernadores bajo la lupa

Moyano arremetió contra los gobernadores del peronismo, acusándolos de ser los verdaderos responsables de la aprobación de la reforma. “¿Por qué un gobernador o senador decidiría cómo deberían cobrar los trabajadores? Ellos terminan su mandato y se van, dejando a los trabajadores en una situación precaria”, cuestionó.

Anticipando la resistencia

En caso de que la reforma se apruebe, Moyano advirtió que será objeto de acciones judiciales, un punto que ya había sido mencionado por otros representantes de la oposición. Por su parte, Cristian Jerónimo, co-secretario de la CGT, respaldó esta postura, enfatizando el impacto negativo que el nuevo texto laboral tendría en los derechos de los trabajadores.

“El viernes convocamos a nuestro consejo directivo para definir el plan de acción a seguir”, anunció Jerónimo, dejando claro que la CGT se prepara para movilizarse en contra del proyecto.

La contraparte del debate

Desde el Gobierno, Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió la reforma indicando que se desarrolló en diálogo con la CGT. Así, desestimó las movilizaciones anunciadas por el sindicato, sugiriendo que la sociedad ha cambiado y “las medidas de fuerza ya no son bien vistas”.

Cordero enfatizó que “cada uno es responsable de sus actos” y que algunos reclamos carecen de fundamento, sugiriendo que un enfoque más conciliador podría ser más beneficioso.

Unificando fuerzas contra la reforma

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la CGT y otros sindicatos están coaligándose con el peronismo para rechazar la reforma laboral. En un reciente encuentro en la sede de SMATA, líderes sindicales y legisladores coincidieron en su desacuerdo con la propuesta oficial, considerándola regresiva.

Asimismo, el kirchnerismo ha instado a los gobernadores a oponerse al proyecto, apoyando la movilización de la CGT, que ha planeado acciones en diversas ciudades como Córdoba y Rosario. La mayor concentración está prevista para el 11 de febrero, día en que el Senado debatirá la reforma.