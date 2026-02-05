Riesgos de la Comunicación Online para Familias Argentinas

Más del 98% de las familias en Argentina ya se conectan a través de plataformas digitales, según un reciente estudio de Kaspersky. Esta transformación plantea desafíos y riesgos que es fundamental conocer.

La interacción familiar ha cambiado drásticamente, con la mensajería instantánea, videollamadas y el uso compartido de cuentas de streaming convirtiéndose en actividades cotidianas. Sin embargo, esta nueva realidad también abre la puerta a diversos riesgos de seguridad.

La Era Digital en la Comunicación Familiar

Un impresionante 91% de los argentinos utiliza aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal para comunicarse con sus seres queridos, consolidándose como el principal medio de conexión. Además, un 61% de las familias dedican tiempo a ver películas o series en plataformas de streaming, evidenciando la integración del entretenimiento digital en la vida familiar.

Las videollamadas se han vuelto comunes: el 35% de los ciudadanos las utiliza regularmente, mientras que el 58% comparte memes y videos en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, quienes encuentran en el humor una nueva forma de interacción emocional. Todo esto redefine cómo las familias comparten experiencias y se conectan a diario.

Riesgos de Seguridad que Acompañan la Comunicación Digital

La migración al mundo digital también ha incrementado las vulnerabilidades. Los canales que permiten la cercanía familiar, como las aplicaciones de mensajería y redes sociales, se están convirtiendo en vías comunes para fraudes y robos de identidad. La confianza natural entre familiares propicia un entorno donde los ataques de phishing emocional y suplantación de identidad pueden prosperar.

Un enlace sospechoso o una solicitud urgente pueden poner en riesgo la seguridad de un dispositivo. Esto se agrava si varios miembros de la familia utilizan la misma cuenta o contraseña, lo que genera un efecto dominó que puede comprometer correos electrónicos y datos personales.

Familias como Objetivos de Ciberdelincuentes

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor en Kaspersky, destaca que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza familiar para infiltrarse en conversaciones cotidianas. Los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a estos ataques. En vez de buscar grandes volúmenes de datos, los delincuentes buscan obtener acceso continuo para monitorear interacciones y lanzar nuevas estafas. La seguridad digital se convierte en un aspecto esencial del cuidado familiar.

Cómo Proteger tu Hogar Digital

Expertos de Kaspersky sugieren activar la verificación en dos pasos en las cuentas más importantes. También advierten sobre la necesidad de desconfiar de mensajes que parezcan urgentes o de enlaces inesperados, independientemente de su origen. Cambiar contraseñas regularmente y utilizar gestores de contraseñas, como Kaspersky Password Manager, puede ser de gran ayuda.

Además, proteger todos los dispositivos del hogar con soluciones integrales, como Kaspersky Premium, permite detectar enlaces fraudulentos y bloquear intentos de estafa. Estas medidas son cruciales para reducir la exposición de las familias a ataques digitales.